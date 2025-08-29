رونالدو وجواو فيليكس على رأس قائمة البرتغال لمواجهتي أرمينيا والمجر

أعلن الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب منتخب البرتغال، القائمة التي ستخوض مباراتي أرمينيا والمجر.

ويلعب منتخب البرتغال ضد منتخبي أرمينيا والمجر في شهر سبتمبر ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشهدت القائمة تواجد ثنائي نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس تحضيرا لخوض المواجهتين.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا - جوزيه سا - روي سيلفا

الدفاع: ديوجو دالوت - جواو كانسيلو - نونو مينديز - جونزالو إيناسيو - روبن دياز - أنطونيو سيلفا - ريناتو فيجا.

الوسط: جواو بالينيا - روبن نيفيز - جواو نيفيز - فيتينيا - برونو فرنانديز - بيدرو جونسالفيس - برناردو سيلفا

الهجوم: جواو فيليكس - فرانسيسكو ترينكاو - فرانسيسكو كونسيساو - بيدرو نيتو - جونزالو راموس - كريستيانو رونالدو.

ويتواجد المنتخب البرتغالي في المجموعة السادسة بتصفيات كأس العالم.

وتضم المجموعة كل من : البرتغال - أرمينيا - المجر - أيرلندا.

ويلعب منتخب البرتغال أولى مبارياته بالتصفيات ضد أرمينيا يوم 6 سبتمبر.

ثم يواجه نظيره المجري يوم 9 من الشهر ذاته.