أثلتيك: تمت بالتفاصيل.. جارناتشو إلى تشيلسي

كشف ديفيد أورنستين صحفي موقع ذا أثلتيك عن توصل تشيلسي لاتفاق مع مانشستر يونايتد بشأن ضم الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو جناح الشياطين الحمر.

وتبلغ قيمة الصفقة 40 مليون جنيه استرليني و10% من إعادة البيع.

اللاعب سيجري الكشف الطبي يوم الجمعة ثم يوقع عقدا حتى صيف 2032.

وكانت شبكة "ذا أثليتك" قد أوضحت في وقت سابق أن روبن أموريم أخبر جارناتشو بعد خسارة لقب الدوري الأوروبي بخروجه من حساباته للموسم المقبل.

وكان الأرجنتيني قد ألمح لشعوره بالإحباط بعدما شارك كبديل ضد أتليتك بلباو في نصف نهائي الدوري الأوروبي وقال "سنرى ما سيحدث" في الصيف.

تم تفسير هذه التصريحات أنها تخص مستقبل مدربه أموريم، الذي جددت الإدارة الثقة به لاحقا ليستمر على رأس الفريق ويقرر رحيل جارناتشو.

وقال المدرب البرتغالي عبر بي بي سي: "أليخاندرو جارناتشو لاعب موهوب للغاية، لكن في بعض الأحيان لا تسير الأمور كما يجب".

وأنهى حديثه قائلا: "لا يمكنك أن تشرح تحديدا هذه الأمور، من الواضح أنه يريد شيئا مختلفا بقيادة مختلفة".

وكان جارناتشو قريبا من الانتقال لصفوف نابولي الإيطالي لتعويض رحيل خيفيتشيا كفاراستيخليا صوب باريس سان جيرمان في يناير الماضي لكن الصفقة لم تتم.

وانضم الأرجنتيني الشاب من أتليتكو مدريد في 2020 وشارك في 144 مباراة سجل 26 هدفا وصنع 22.

وخاض جارناتشو في الموسم المنصرم 58 مباراة في جميع المسابقات بقميص الشياطين الحمر.

أليخاندرو جارناتشو مانشستر يونايتد تشيلسي الدوري الإنجليزي
