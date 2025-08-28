مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: الأهلي أبلغنا بجاهزية عاشور.. ومباراة بيراميدز تحسم مصيره

الخميس، 28 أغسطس 2025 - 21:47

كتب : محمد جمال

إمام عاشور - الأهلي

كشف مصدر من منتخب مصر عن موقف إمام عاشور من التواجد في معسكر الفراعنة لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو.

ويلتقي المنتخب أمام إثيوبيا يوم 5 سبتمبر، قبل السفر لمواجهة بوركينا فاسو يوم 10 سبتمبر المقبل.

وقال مصدر من منتخب مصر لـFilGoal.com : "الأهلي أبلغنا بجاهزية إمام عاشور وتعافيه من الإصابة. سنتخذ قرارنا النهائي بشأن ضم اللاعب للمعسكر المقبل عقب مواجهة بيراميدز".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي أرسل تقريرا للجهاز الطبي لمنتخب مصر يؤكد تعافي إمام عاشور من الإصابة وجاهزيته لخوض المباريات. (طالع التفاصيل)

ويرغب إمام عاشور في العودة لصفوف منتخب مصر والمشاركة في مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو.

ويلعب الأهلي ضد بيراميدز مساء السبت ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

وتعرض عاشور لإصابة في الكتف خلال مواجهة الأهلي ضد إنتر ميامي في منتصف يوليو الماضي.

ويبدأ معسكر منتخب مصر في الأول من سبتمبر استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة الأولى بتصفيات المونديال برصيد 16 نقطة، مبتعدا عن أقرب ملاحقيه بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

وسيعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عن القائمة عقب مباريات الجولة الخامسة التي ستقام على مدار أيام 29، و30، و31 أغسطس الجاري.

منتخب مصر إمام عاشور الأهلي
