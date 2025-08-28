خبر في الجول - الأهلي يخطر منتخب مصر بتعافي عاشور.. واللاعب يضغط للمشاركة ضد بيراميدز

أرسل النادي الأهلي خطابا إلى الجهاز الطبي لمنتخب مصر برئاسة محمد أبو العلا بشأن حالة إمام عاشور لاعب الفريق.

وتعرض عاشور لإصابة في الكتف خلال مواجهة الأهلي ضد إنتر ميامي في منتصف يوليو الماضي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي أرسل تقريرا للجهاز الطبي لمنتخب مصر يؤكد تعافي إمام عاشور من الإصابة وجاهزيته لخوض المباريات.

اللاعب لديه رغبة شديدة في المشاركة بمباراة فريقه ضد بيراميدز والتواجد بمعسكر منتخب مصر المقبل.

ويرغب إمام عاشور في العودة لصفوف منتخب مصر والمشاركة في مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو.

ويبدأ معسكر منتخب مصر في الأول من سبتمبر استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخب أمام إثيوبيا يوم 5 سبتمبر، قبل السفر لمواجهة بوركينا فاسو يوم 10 سبتمبر المقبل.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة الأولى بتصفيات المونديال برصيد 16 نقطة، مبتعدا عن أقرب ملاحقيه بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

وسيعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عن القائمة عقب مباريات الجولة الخامسة التي ستقام على مدار أيام 29، و30، و31 أغسطس الجاري.