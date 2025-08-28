بعد وصوله إلى القاهرة.. جهاز المنتخب يضع برنامجا تدريبيا خاصا لـ إبراهيم عادل

الخميس، 28 أغسطس 2025 - 21:13

كتب : محمد جمال أحمد الخولي

إبراهيم عادل - الجزيرة - الشارقة

وضع الجهاز الفني لمنتخب مصر برنامجا تدريبيا خاصا لإبراهيم عادل جناح الجزيرة الإماراتي.

ووصل إبراهيم عادل يوم الثلاثاء إلى القاهرة تمهيدا للانضمام لمنتخب مصر.

وعلم FilGoal.com أنه تم تكليف الجهاز المعاون في المنتخب الأول بالإشراف على تدريب إبراهيم عادل وتخصيص فقرات تدريبية له حتى موعد معسكر المنتخب.

وينطلق معسكر منتخب مصر يوم 1 سبتمبر المقبل استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم.

ويلتقي المنتخب المصري أمام إثيوبيا يوم 5 سبتمبر على استاد القاهرة في الجولة السابعة.

كما يخرج المنتخب لمواجهة بوركينا فاسو يوم 9 سبتمبر في الجولة الثامنة من التصفيات.

وضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 6 لاعبين محترفين، وهم محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، وعمرو مرموش (مانشستر سيتي الإنجليزي)، ومصطفى محمد (نانت الفرنسي)، وحمدي فتحي (الوكرة القطري)، ورامي ربيعة (العين الإماراتي)، بالإضافة إلى إبراهيم عادل (الجزيرة الإماراتي).

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة من الفوز في 5 مباريات، والتعادل في مواجهة وحيدة.

ويحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني برصيد 11 نقطة، ثم سيراليون 8 نقاط، وإثيوبيا وغينيا بيساو 6 نقاط، وجيبوتي في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة.

