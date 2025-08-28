ذا أثلتيك: هافيرتز يخضع لعملية جراحية في الركبة.. ولن يغيب لفترة طويلة

كشف موقع ذا أثلتيك عن خضوع الألماني كاي هافيرتز مهاجم أرسنال الإنجليزي، لعملية جراحية في ركبته.

وأشار الموقع إلى أن العملية ليست خطيرة، ومن غير المتوقع غيابه لفترة طويلة.

وصرح ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال قبل أيام أن هافيرتز يحتاج للخضوع للمزيد من الفحوصات الطبية لتحديد فترة غيابه.

وأضاف أرتيتا: "من الناحية الذهنية هو في حالة جيدة، إنه لاعب قوي وملتزم للغاية. لقد تعافى بشكل مذهل من جراحة أوتار الركبة الموسم الماضي".

وغاب هافرتز لفترة طويلة في الموسم الماضي بعدما تعرض لإصابة في الركبة خلال معسكر تدريبي في دبي فبراير الماضي، أجبرته على الخضوع لجراحة.

وغاب هافرتز عن 18 مباراة في الموسم الماضي مع أرسنال، ولم يعد إلا في آخر مباراتين في الموسم.

وشارك هافيرتز في 37 مباراة من أصل 38 مباراة بالدوري خلال موسمه الأول مع أرسنال بعد انتقاله من تشيلسي في صيف 2023.

وافتتح أرسنال الموسم في الدوري الإنجليزي بالفوز على مانشستر يونايتد بهدف دون رد، قبل اكتساح ليدز بخماسية.

ويحل أرسنال ضيفا على ليفربول يوم 31 أغسطس الجاري على ملعب أنفيلد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، في صراع الصدارة الذي يشاكهما فيه توتنام هوتسبير.

ويتواجد في هجوم أرسنال فيكتور جيوكيريس، الوافد الجديد القادم من سبورتنج لشبونة خلال الانتقالات الشتوية، في ظل غياب هافيرتز وجابريل جيسوس الغائب بسبب تمزق في الرباط الصليبي الأمامي تعرض له في شهر يناير الماضي.

ونجح جيوكيريس في تسجيل هدفين من الأهداف الخمسة لأرسنال في شباك ليدز في الجولة الثانية.

ولعب الموسم الماضي ميكيل ميرينو، وليناردو تروسار في مركز الهجوم في ظل غياب الثنائي الموسم الماضي، قبل قدوم جيوكيريس هذا الموسم.