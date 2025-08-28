مدرب الجزائر يوضح سبب ضم آيت نوري رغم الإصابة

أوضح فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر سبب ضم ريان آيت نوري مدافع مانشستر سيتي إلى قائمة الفريق في التوقف الدولي المقبل رغم إصابته.

قائمة الجزائر - تواجد آيت نوري لمواجهتي بوتسوانا وغينيا رغم الإصابة

وقال بيتكوفيتش في تصريحات للصحفيين: "ريان آيت نوري تعرض لإصابة مع مانشستر سيتي. قال الأطباء إنها ليست خطيرة".

وأضاف "لقد تدرب مع فريقه، ومن المتوقع أن يشارك أمام برايتون في المباراة القادمة".

ويستعد سيتي لمواجهة برايتون ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

بعدها سيطير آيت نوري للانضمام لصفوف منتخب الجزائر الذي يستعد لمواجهة نظيره البوتسواني في الجولة المقبلة من تصفيات كأس العالم يوم 4 سبتمبر المقبل.

قبل مواجهة غينيا خارج أرضه في الثامن من نفس الشهر.

وضمت القائمة 26 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: أسامة بن بوط - أليكسيس قندوز - زكريا بوحلفاية

خط الدفاع: ريان آيت نوري - جوان حجام - أحمد توبة - رامي بن سبعيني - محمد توجاي - عيسى ماندي - يوسف عطال - كيفن قيتون.

خط الوسط: رامز زروقي - نبيل بن طالب - هشام بوداوي - إيلان قبال - إبراهيم مازا - حسام عوار.

خط الهجوم: محمد أمين عمورة - سعيد بن رحمة - رياض محرز - يوسف بلايلي، أنيس حاج موسى - فارس شايبي - ياسين بن زية - أمين جويري - بغداد بونجاح.