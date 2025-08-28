البالونة ستتلون بالأحمر.. ذا أثليتك: ميلان يتوصل لاتفاق مع تشيلسي لضم نكونكو

الخميس، 28 أغسطس 2025 - 14:37

كتب : FilGoal

كريستوفر نكونكو

توصل ميلان الإيطالي لاتفاق مع تشيلسي الإنجليزي لضم الفرنسي كريستوفر نكونكو في صفقة انتقال نهائي.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" فإن الفرنسي سينضم مقابل 42 مليون يورو إلى ميلان بعد موافقة اللاعب.

وحصل نكونكو على إذن السفر من النادي الإنجليزي ووافق على البنود الشخصية.

أخبار متعلقة:
فوت ميركاتو: ميلان قريب جدا من ضم نكونكو رومانو: بايرن في مفاوضات لضم نكونكو.. وتشافي سيمونز يترقب كالتشيو ميركاتو: نكونكو الخيار الأول لـ إنتر بعد فشل ضم لوكمان.. وعقبة تعطل انضمامه تليجراف: تشيلسي ويونايتد يدرسان إجراء صفقة تبادلية بين نكونكو وجارناتشو

وحاول ميلان سابقا ضم فيكتور بونيفاس لكن التقييم الطبي اللاعب جعل الروسونيري يتراجع عن الاتفاق مع باير ليفركوزن.

صاحب الـ 27 عاما انضم لتشيلسي في صيف 2023 مقابل 60 مليون يورو قادما من لايبزج الألماني.

وخاض الفرنسي بقميص تشيلسي 62 مباراة منذ ذلك الحين سجل 18 هدفا وصنع 5 وتوج بلقبي دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وغاب نكونكو منذ انضمامه لتشيلسي عن المباريات لمدة 273 يوما بسبب الإصابات العضلية، وهو ما أثر على حجزه لمقعد أساسي مع البلوز.

ولا يعد نكونكو أول لاعب في السنوات الأخيرة ينضم لميلان من تشيلسي فسبقه كل من جواو فيليكس وكريستيان بوليسيتش وروبن لوفتس تشك وفيكايو توموري وأوليفييه جيرو وتيموتي باكايوكو.

ولم يخض الفرنسي الذي يشغل مراكز الجناح وصانع الألعاب والمهاجم أي مباراة بقميص تشيلسي هذا الموسم.

وسبق أن ارتبط اسم نكونكو بالانتقال لبايرن ميونيخ في الصيف الجاري.

تشيلسي كريستوفر نكونكو ميلان
نرشح لكم
مدرب الجزائر يوضح سبب ضم آيت نوري رغم الإصابة شبكة ESPN: مانشستر سيتي يخطر توتنام برفض بيع سافينيو رومانو: بين ثلاثة مدافعين مرشحين.. ميلان يستفسر عن الطلبات المالية لضم أكانجي بعد مفاجأة جريمسبي.. أموريم: لاعبو يونايتد أرادوا إيصال رسالتهم.. وكرة القدم كانت عادلة فوت ميركاتو: ميلان قريب جدا من ضم نكونكو ليفربول ضد ساوثامبتون.. نتيجة قرعة الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية أحد فرق الدرجة الرابعة.. جريمسبي تاون يطيح بمانشستر يونايتد من كأس الرابطة رومانو: مسألة وقت فقط.. جارناتشو إلى تشيلسي
أخر الأخبار
مدرب الجزائر يوضح سبب ضم آيت نوري رغم الإصابة 4 دقيقة | الكرة الإفريقية
مصدر من وزارة الرياضة لـ في الجول: التحقيق بشأن سفر 3 لاعبين بطائرة الزمالك دون موافقات 26 دقيقة | كرة طائرة
سكاي: خيمينيز × دوفبيك.. صفقة تبادلية محتملة بين ميلان وروما 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد عروض نيوكاسل.. رئيس ولفرهامبتون لمهاجمه: لن ترحل هذا الصيف 45 دقيقة | ميركاتو
البالونة ستتلون بالأحمر.. ذا أثليتك: ميلان يتوصل لاتفاق مع تشيلسي لضم نكونكو 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة المغرب - ظهور الشيبي وداري لمواجهتي النيجر وزامبيا.. وانضمام لاعب روما لأول مرة ساعة | الكرة الإفريقية
يويفا يعلن تغيير موعد انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
قائمة الجزائر - تواجد آيت نوري لمواجهتي بوتسوانا وغينيا رغم الإصابة ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "تأكد غياب رباعي الفريق".. قناة الأهلي تكشف موقف المصابين قبل مواجهة بيراميدز 2 في الجول يكشف سبب خروج الجزيري من حسابات فيريرا 3 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: ننتظر الإعلان عن روخاس قبل التقدم باحتجاج والاستشهاد بـ "عاشور" 4 قائمة الأهلي - غياب رباعي في الدفاع أمام غزل المحلة.. وظهور عابدين لأول مرة
/articles/512203/البالونة-ستتلون-بالأحمر-ذا-أثليتك-ميلان-يتوصل-لاتفاق-مع-تشيلسي-لضم-نكونكو