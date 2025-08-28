قائمة المغرب - ظهور الشيبي وداري لمواجهتي النيجر وزامبيا.. وانضمام لاعب روما لأول مرة

الخميس، 28 أغسطس 2025 - 14:09

كتب : FilGoal

فرنسا - المغرب - مبابي - أشرف داري

استدعى وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي 27 لاعبا لخوض مباراتي النيجر وزامبيا ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ويلعب منتخب المغرب أمام النيجر يوم 5 سبتمبر المقبل ضمن التصفيات.

بينما المباراة التالية ستكون ضد زامبيا يوم 8 من شهر سبتمبر ذاته.

وتواجد أشرف داري مدافع الأهلي ومحمد الشيبي مدافع بيراميدز في القائمة.

وشهدت القائمة استدعاء نائل العيناوي لاعب وسط روما لأول مرة، بعد اختيار اللعب للمغرب بدلا من فرنسا التي ولد فيها.

كما شهدت القائمة استدعاء الحارس مهدي الحرار حارس الرجاء لأول مرة كذلك.

فيما عاد المدافع سفيان الكرواني مدافع أوتريخت الهولندي للقائمة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو - منير المحمدي - المهدي الحرار

الدفاع: أشرف حكيمي- نايف أكرد - آدم ماسينا - سفيان الكرواني - عمر الهلالي - محمد شيبي - يوسف بلعمر - جواد يميق - أشرف داري

الوسط: سفيان أمرابط - نائل العيناوي - إسماعيل صيباري- بلال الخنوس - عز الدين أوناحي - أسامة العزوزي - إلياس بن صغير.

الهجوم: يوسف النصيري - مروان سنادي - أيوب الكعبي- شمس الدين طالبي - أمين عدلي - براهيم دياز - إلياس أخوماش - حمزة إكمان

ويحتل منتخب المغرب صدارة مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات.

المغرب النيجر زامبيا
