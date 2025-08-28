قائمة الجزائر - تواجد آيت نوري لمواجهتي بوتسوانا وغينيا رغم الإصابة

كشف فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر قائمة اللاعبين الذين سينضمون إلى قائمة الفريق التي تستعد لخوض تصفيات كأس العالم الشهر المقبل.

ويستضيف منتخب الجزائر في الجولة المقبلة نظيره البوتسواني يوم 4 سبتمبر المقبل.

قبل مواجهة غينيا خارج أرضه في الثامن من نفس الشهر.

وشهدت القائمة تواجد ريان آيت نوري مدافع مانشستر سيتي الذي أصيب في مباراة فريقه الأخيرة ضد توتنام.

وضمت القائمة 26 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: أسامة بن بوط - أليكسيس قندوز - زكريا بوحلفاية

خط الدفاع: ريان آيت نوري - جوان حجام - أحمد توبة - رامي بن سبعيني - محمد توجاي - عيسى ماندي - يوسف عطال - كيفن قيتون.

خط الوسط: رامز زروقي - نبيل بن طالب - هشام بوداوي - إيلان قبال - إبراهيم مازا - حسام عوار.

خط الهجوم: محمد أمين عمورة - سعيد بن رحمة - رياض محرز - يوسف بلايلي، أنيس حاج موسى - فارس شايبي - ياسين بن زية - أمين جويري - بغداد بونجاح.