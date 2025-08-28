قائمة السنغال - عودة ماني.. و8 لاعبين من الدوري الفرنسي

أعلن المنتخب السنغالي قائمة الفريق لمواجهتي السودان والكونغو الديمقراطية ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وضم بابي ثياو المدير الفني للمنتخب السنغالي ساديو ماني لاعب النصر بعد غيابه عن توقف يونيو الماضي.

وشهدت القائمة ضم 8 لاعبين من الدوري الفرنسي على رأسهم ثنائي نيس ياهفان ضيوف وأنطونيو ميندي.

ويواجه منتخب السنغال كل من السودان يوم 5 سبتمبر المقبل بينما مواجهة الكونغو الديمقراطية يوم 9 سبتمبر.

وجاءت قائمة السنغال كالآتي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي (الأهلي السعودي) - موري دياو (لو هافر الفرنسي) - ياهفان ضيوف (نيس الفرنسي)

الدفاع: كاليدو كوليبالي (الهلال السعودي) - عبد الله سيك - عبده ديالو (العربي القطري) - موسى نياخات (ليون الفرنسي) - إسماعيل جاكوبس (جالاتا سراي) - الحاج ماليك ضيوف (وست هام الإنجليزي) - أنطونيو ميندي (نيس الفرنسي) - مصطفى مبو (باريس إف سي)

الوسط: إدريسا جانا جي (إيفرتون الإنجليزي) - لامين كامارا (موناكو الفرنسي) - حبيب ديارا (سندرلاند الإنجليزي) - باثي سيس (رايو فايكانو الإسباني) - بابا جي (فياريال) - كريبين دياتا (موناكو الفرنسي) - بابا ماتار سار (توتنام الإنجليزي) - شيخ نياسي (هيلاس فيرونا الإيطالي)

الهجوم: ساديو ماني (النصر السعودي) - إسماعيلا سار (كريستال بالاس الإنجليزي) - نيكولاس جاكسون (تشيلسي الإنجليزي) - إليمان نيداي (إيفرتون الإنجليزي) - شيخ تيدان سيبالي (ميتز الفرنسي) - بولاي ديا (لاتسيو الإيطالي) - شريف ندياي (ريد ستار بلجراد)

ويتصدر منتخب الكونغو الديمقراطية ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة.

بينما يتقاسم منتخبا السنغال والسودان المركز الثاني بـ 12 نقطة لكن تتفوق السنغال بفارق الأهداف.

ويتأهل أول المجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، بينما يلعب صاحب المركز الثاني ملحقا.