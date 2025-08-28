من بينها السوبر الإفريقي.. في الجول يكشف 5 ملفات يناقشها المكتب التنفيذي لـ كاف

الخميس، 28 أغسطس 2025 - 13:36

كتب : محمد عبد العظيم

يناقش أعضاء المكتب التنفيذي التابع للاتحاد الإفريقي (كاف) 5 ملفات خلال اجتماعه المقبل.

ويجتمع أعضاء المكتب يوم السبت المقبل 30 أغسطس.

ويكشف FilGoal.com 5 ملفات يناقشها المكتب التنفيذي خلال اجتماعه:

-مكان وموعد مباراة كأس السوبر الإفريقي بين بيراميدز ونهضة بركان.

-تحديد مكان وموعد حفل جوائز الأفضل في إفريقيا.

-فتح باب الترشح الرسمي لاستضافة كأس أمم إفريقيا نسخ 2029 و2031 و2033 و2035.

-فتح باب الترشح الرسمي لاستضافة كأس أمم إفريقيا للمحليين 2026 و2028 و2030 و2032.

-بحث سبل تنظيم كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما و20 عاما الـ 5 نسخ قادمة.

ويأتي الاجتماع على هامش إقامة نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين يوم السبت المقبل بين مدغشقر والمغرب.

وتستضيف كينيا النهائي، وفي حال فوز المغرب سيحقق اللقب الثالث في تاريخه للبطولة المحلية، وفي حال فوز مدغشقر فسيكون اللقب الأول.

الاتحاد الإفريقي كاف المكتب التنفيذي
