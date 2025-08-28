بعد مفاجأة جريمسبي.. أموريم: لاعبو يونايتد أرادوا إيصال رسالتهم.. وكرة القدم كانت عادلة

الخميس، 28 أغسطس 2025 - 11:16

كتب : FilGoal

روبن أموريم - مانشستر يونايتد

يؤمن روبن أموريم المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد أن لاعبي الفريق أرادوا إيصال رسالتهم بعد السقوط أمام جريمسبي.

وودع مانشستر يونايتد كأس الرابطة الإنجليزية من الدور الثاني بركلات الترجيح أمام جريمسبي أحد فرق الدرجة الرابعة.

وقال أموريم في تصريحات عقب المباراة: "الأمر كان سيئا، بالنسبة لي لا يتعلق ذلك بالنتائج ولكن في ركلات الترجيح والخروج، ولم أفكر في ركلات الترجيح للوصول إلى الدور التالي".

أخبار متعلقة:
أثليتك: كوبي ماينو يدرس الرحيل عن مانشستر يونايتد. أموريم: لست مجنونا.. أعرف شعور لاعبي مانشستر يونايتد رصاصة برونو الطائشة.. مانشستر يونايتد يتعادل مع فولام تقرير: مانشستر يونايتد يقترب أكثر من ضم حارس أنتويرب

وكشف المدرب البرتغالي "أعتقد أن اللاعبين أظهروا بصوت عال جدا بشأن ما يريدونه وأعتقد أن الأمر واضح جدا".

وشدد "أريد الاعتذار لجماهيرنا، وسوف نعود مرة أخرى وبعد ذلك يكون لدينا الوقت للتحسن والتفكير فيما كان مفقودا".

وتابع "أفتقدنا كل شيء أمام جريمسبي، يجب أن نكون فخورين بالذهاب إلى الملعب، ونعلم أن كل تعادل في الدوري سيكون بمثابة مشكلة كبيرة".

وعاد أموريم ليؤكد مجددا "أعتقد أننا لعبنا مباراتين في الدوري الإنجليزي بشكل جيد رغم النتيجة، لكن أتينا ولعبنا بهذه الطريقة ضد فريق من القسم الرابع، لذلك أكرر أعتقد أن اللاعبين يظهرون بوضوح ما يريدون".

وواصل "من الصعب التحدث، أمضيت هنا سبعة أشهر، أتحدث عن البيئة أو أي شيء آخر وأرى أن الأمر أكبر من ذلك".

وبسؤاله إذا كان مصدوما من النتيجة فأجاب "بالتأكيد أنا مصدوم مما رأيته من الفريق خلال تلك المواجهة وأعتقد الجميع كذلك، أعتقد أن شيئا ما يجب أن يتغير، وبالتأكيد لن يتم تغيير 22 لاعبا".

أما عن السبب بالدفع بأندري أونانا فأوضح "الأمر لا يتعلق بحارس المرمى ولا يتعلق بالتشكيل ولا بخطة اللعب، ولا أعلم ما الذي يمكنني قوله لجماهير مانشستر يونايتد".

واختتم أموريم تصريحاته "ركلات الترجيح ليست مهمة، إذا كنا تأهلنا للدور التالي لم يكن الأمر عادلا بالنسبة للفريق المنافس، لكن كرة القدم اليوم كانت عادلة جدا".

وكان مانشستر يونايتد قد بدأ بداية سيئة في الدوري الإنجليزي بخسارة وتعادل بأول جولتين.

مانشستر يونايتد روبن أموريم كأس الرابطة الإنجليزية
نرشح لكم
رومانو: بين ثلاثة مدافعين مرشحين.. ميلان يستفسر عن الطلبات المالية لضم أكانجي فوت ميركاتو: ميلان قريب جدا من ضم نكونكو ليفربول ضد ساوثامبتون.. نتيجة قرعة الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية أحد فرق الدرجة الرابعة.. جريمسبي تاون يطيح بمانشستر يونايتد من كأس الرابطة رومانو: مسألة وقت فقط.. جارناتشو إلى تشيلسي رومانو: ليفربول يجهز 30 مليون إسترليني لضم جويهي.. وموقف كريستال بالاس ميلان يحدد سعر بيع شوكويزي لـ فولام سكاي: تشيلسي يضع شرطا للموافقة على إعارة جاكسون
أخر الأخبار
أشرف نصار: لم نفكر في بيع أسامة فيصل.. وانتقال ربيع لـ الزمالك كان سلسا 4 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: بين ثلاثة مدافعين مرشحين.. ميلان يستفسر عن الطلبات المالية لضم أكانجي 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد استقبال الهدف الثالث.. تعرض مدرب سوتشي للإغماء في كأس روسيا 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
سكاي: نيكولاس جاكسون على وشك الانتقال إلى بايرن ولكن 22 دقيقة | ميركاتو
كوكا: أشعر بخيبة أمل بسبب غيابي عن أول مباراتين مع الاتفاق 40 دقيقة | المحترفون
كيكر: لاعب القادسية إلى ليفركوزن 52 دقيقة | ميركاتو
بعد مفاجأة جريمسبي.. أموريم: لاعبو يونايتد أرادوا إيصال رسالتهم.. وكرة القدم كانت عادلة ساعة | الدوري الإنجليزي
النصر يستعيد جناحه قبل افتتاح الدوري السعودي ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "تأكد غياب رباعي الفريق".. قناة الأهلي تكشف موقف المصابين قبل مواجهة بيراميدز 2 في الجول يكشف سبب خروج الجزيري من حسابات فيريرا 3 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: ننتظر الإعلان عن روخاس قبل التقدم باحتجاج والاستشهاد بـ "عاشور" 4 قائمة الأهلي - غياب رباعي في الدفاع أمام غزل المحلة.. وظهور عابدين لأول مرة
/articles/512188/بعد-مفاجأة-جريمسبي-أموريم-لاعبو-يونايتد-أرادوا-إيصال-رسالتهم-وكرة-القدم-كانت-عادلة