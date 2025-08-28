بعد مفاجأة جريمسبي.. أموريم: لاعبو يونايتد أرادوا إيصال رسالتهم.. وكرة القدم كانت عادلة

يؤمن روبن أموريم المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد أن لاعبي الفريق أرادوا إيصال رسالتهم بعد السقوط أمام جريمسبي.

وودع مانشستر يونايتد كأس الرابطة الإنجليزية من الدور الثاني بركلات الترجيح أمام جريمسبي أحد فرق الدرجة الرابعة.

وقال أموريم في تصريحات عقب المباراة: "الأمر كان سيئا، بالنسبة لي لا يتعلق ذلك بالنتائج ولكن في ركلات الترجيح والخروج، ولم أفكر في ركلات الترجيح للوصول إلى الدور التالي".

وكشف المدرب البرتغالي "أعتقد أن اللاعبين أظهروا بصوت عال جدا بشأن ما يريدونه وأعتقد أن الأمر واضح جدا".

وشدد "أريد الاعتذار لجماهيرنا، وسوف نعود مرة أخرى وبعد ذلك يكون لدينا الوقت للتحسن والتفكير فيما كان مفقودا".

وتابع "أفتقدنا كل شيء أمام جريمسبي، يجب أن نكون فخورين بالذهاب إلى الملعب، ونعلم أن كل تعادل في الدوري سيكون بمثابة مشكلة كبيرة".

وعاد أموريم ليؤكد مجددا "أعتقد أننا لعبنا مباراتين في الدوري الإنجليزي بشكل جيد رغم النتيجة، لكن أتينا ولعبنا بهذه الطريقة ضد فريق من القسم الرابع، لذلك أكرر أعتقد أن اللاعبين يظهرون بوضوح ما يريدون".

وواصل "من الصعب التحدث، أمضيت هنا سبعة أشهر، أتحدث عن البيئة أو أي شيء آخر وأرى أن الأمر أكبر من ذلك".

وبسؤاله إذا كان مصدوما من النتيجة فأجاب "بالتأكيد أنا مصدوم مما رأيته من الفريق خلال تلك المواجهة وأعتقد الجميع كذلك، أعتقد أن شيئا ما يجب أن يتغير، وبالتأكيد لن يتم تغيير 22 لاعبا".

أما عن السبب بالدفع بأندري أونانا فأوضح "الأمر لا يتعلق بحارس المرمى ولا يتعلق بالتشكيل ولا بخطة اللعب، ولا أعلم ما الذي يمكنني قوله لجماهير مانشستر يونايتد".

واختتم أموريم تصريحاته "ركلات الترجيح ليست مهمة، إذا كنا تأهلنا للدور التالي لم يكن الأمر عادلا بالنسبة للفريق المنافس، لكن كرة القدم اليوم كانت عادلة جدا".

وكان مانشستر يونايتد قد بدأ بداية سيئة في الدوري الإنجليزي بخسارة وتعادل بأول جولتين.