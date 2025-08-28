فوت ميركاتو: ميلان قريب جدا من ضم نكونكو

أصبح ميلان الإيطالي على أعتاب ضم صفقة جديدة من تشيلسي في الصيف الجاري حال حسم انتقال كريستوفر نكونكو.

ووفقا لموقع "فوت ميركاتو" الفرنسي فإن ميلان قريب جدا من التوصل لاتفاق مع تشيلسي لضم الجناح الفرنسي.

وأشار التقرير إلى أن الصفقة ستكلف خزائن ميلان 45 مليون يورو وسيمتد تعاقد اللاعب حتى 2030.

صاحب الـ 27 عاما انضم لتشيلسي في صيف 2023 مقابل 60 مليون يورو قادما من لايبزج الألماني.

وخاض الفرنسي بقميص تشيلسي 62 مباراة منذ ذلك الحين سجل 18 هدفا وصنع 5 وتوج بلقبي دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

video:1

وغاب نكونكو منذ انضمامه لتشيلسي عن المباريات لمدة 273 يوما بسبب الإصابات العضلية، وهو ما أثر على حجزه لمقعد أساسي مع البلوز.

ولا يعد نكونكو أول لاعب في السنوات الأخيرة ينضم لميلان من تشيلسي فسبقه كل من جواو فيليكس وكريستيان بوليسيتش وروبن لوفتس تشك وفيكايو توموري وأوليفييه جيرو وتيموتي باكايوكو.

ولم يخض الفرنسي الذي يشغل مراكز الجناح وصانع الألعاب والمهاجم أي مباراة بقميص تشيلسي هذا الموسم.

وسبق أن ارتبط اسم نكونكو بالانتقال لبايرن ميونيخ في الصيف الجاري.