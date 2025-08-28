فوت ميركاتو: ميلان قريب جدا من ضم نكونكو

الخميس، 28 أغسطس 2025 - 11:04

كتب : FilGoal

كريستوفر نكونكو

أصبح ميلان الإيطالي على أعتاب ضم صفقة جديدة من تشيلسي في الصيف الجاري حال حسم انتقال كريستوفر نكونكو.

ووفقا لموقع "فوت ميركاتو" الفرنسي فإن ميلان قريب جدا من التوصل لاتفاق مع تشيلسي لضم الجناح الفرنسي.

وأشار التقرير إلى أن الصفقة ستكلف خزائن ميلان 45 مليون يورو وسيمتد تعاقد اللاعب حتى 2030.

أخبار متعلقة:
رومانو: بايرن في مفاوضات لضم نكونكو.. وتشافي سيمونز يترقب كالتشيو ميركاتو: نكونكو الخيار الأول لـ إنتر بعد فشل ضم لوكمان.. وعقبة تعطل انضمامه تليجراف: تشيلسي ويونايتد يدرسان إجراء صفقة تبادلية بين نكونكو وجارناتشو ماريسكا: قلب النتيجة أمام فولام ليس سهلا.. ولهذا السبب استبعدت نكونكو

صاحب الـ 27 عاما انضم لتشيلسي في صيف 2023 مقابل 60 مليون يورو قادما من لايبزج الألماني.

وخاض الفرنسي بقميص تشيلسي 62 مباراة منذ ذلك الحين سجل 18 هدفا وصنع 5 وتوج بلقبي دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وغاب نكونكو منذ انضمامه لتشيلسي عن المباريات لمدة 273 يوما بسبب الإصابات العضلية، وهو ما أثر على حجزه لمقعد أساسي مع البلوز.

ولا يعد نكونكو أول لاعب في السنوات الأخيرة ينضم لميلان من تشيلسي فسبقه كل من جواو فيليكس وكريستيان بوليسيتش وروبن لوفتس تشك وفيكايو توموري وأوليفييه جيرو وتيموتي باكايوكو.

ولم يخض الفرنسي الذي يشغل مراكز الجناح وصانع الألعاب والمهاجم أي مباراة بقميص تشيلسي هذا الموسم.

وسبق أن ارتبط اسم نكونكو بالانتقال لبايرن ميونيخ في الصيف الجاري.

كريستوفر نكونكو تشيلسي ميلان
نرشح لكم
شبكة ESPN: مانشستر سيتي يخطر توتنام برفض بيع سافينيو رومانو: بين ثلاثة مدافعين مرشحين.. ميلان يستفسر عن الطلبات المالية لضم أكانجي بعد مفاجأة جريمسبي.. أموريم: لاعبو يونايتد أرادوا إيصال رسالتهم.. وكرة القدم كانت عادلة ليفربول ضد ساوثامبتون.. نتيجة قرعة الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية أحد فرق الدرجة الرابعة.. جريمسبي تاون يطيح بمانشستر يونايتد من كأس الرابطة رومانو: مسألة وقت فقط.. جارناتشو إلى تشيلسي رومانو: ليفربول يجهز 30 مليون إسترليني لضم جويهي.. وموقف كريستال بالاس ميلان يحدد سعر بيع شوكويزي لـ فولام
أخر الأخبار
شبكة ESPN: مانشستر سيتي يخطر توتنام برفض بيع سافينيو دقيقة | الكرة الأوروبية
أشرف نصار: لم نفكر في بيع أسامة فيصل.. وانتقال ربيع لـ الزمالك كان سلسا 4 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: بين ثلاثة مدافعين مرشحين.. ميلان يستفسر عن الطلبات المالية لضم أكانجي 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد استقبال الهدف الثالث.. تعرض مدرب سوتشي للإغماء في كأس روسيا 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
سكاي: نيكولاس جاكسون على وشك الانتقال إلى بايرن ولكن 23 دقيقة | ميركاتو
كوكا: أشعر بخيبة أمل بسبب غيابي عن أول مباراتين مع الاتفاق 41 دقيقة | المحترفون
كيكر: لاعب القادسية إلى ليفركوزن 53 دقيقة | ميركاتو
بعد مفاجأة جريمسبي.. أموريم: لاعبو يونايتد أرادوا إيصال رسالتهم.. وكرة القدم كانت عادلة ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "تأكد غياب رباعي الفريق".. قناة الأهلي تكشف موقف المصابين قبل مواجهة بيراميدز 2 في الجول يكشف سبب خروج الجزيري من حسابات فيريرا 3 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: ننتظر الإعلان عن روخاس قبل التقدم باحتجاج والاستشهاد بـ "عاشور" 4 قائمة الأهلي - غياب رباعي في الدفاع أمام غزل المحلة.. وظهور عابدين لأول مرة
/articles/512186/فوت-ميركاتو-ميلان-قريب-جدا-من-ضم-نكونكو