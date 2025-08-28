ليفربول ضد ساوثامبتون.. نتيجة قرعة الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية

الخميس، 28 أغسطس 2025 - 10:27

كتب : FilGoal

كأس الرابطة الإنجليزية

أسفرت قرعة الدور الثالث (دور الـ 32) من كأس الرابطة الإنجليزية عن مواجهة ليفربول ضد ساوثامبتون.

بينما يواجه نيوكاسل حامل لقب البطولة فريق برادفورد سيتي في نفس الدور.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على هيدرسفيلد، بينما يصطدم ثنائي الدوري برينتفورد وأستون فيلا ببعضهما البعض مبكرا وولفرهامبتون أمام إيفرتون.

وشهد الدور الثاني (دور الـ 64) مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء مانشستر يونايتد أمام جريمسبي تاون بركلات الترجيح.

ويحل جريمسبي ضيفا على شيفيلد وينسداي في الدور الثالث.

وتنطلق منافسات الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية خلال الفترة من 16 سبتمبر المقبل وحتى 24 من الشهر نفسه.

وجاءت نتيجة قرعة الدور الثالث كالآتي:

شيفيلد وينسداي × جريمسبي تاون

ولفرهامبتون × إيفرتون

كريستال بالاس × ميلوول

بيرنلي × كارديف سيتي

ريكسهام × ريدينج

ويجان × ويكومبي وانديرز

بارنسلي × برايتون

فولام × كامبريدج

بورت فالي × أرسنال

سوانزي × نوتنجهام

لينكولن × تشيلسي

توتنام × دونكاستر

برينتفورد × أستون فيلا

هيدرسفيلد × مانشستر سيتي

ليفربول × ساوثامبتون

نيوكاسل × برادفورد سيتي

كأس الرابطة الإنجليزية
