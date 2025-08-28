أحد فرق الدرجة الرابعة.. جريمسبي تاون يطيح بمانشستر يونايتد من كأس الرابطة

أطاح جريمسبي تاون أحد أندية الدرجة الرابعة الإنجليزية، بمانشستر يونايتد من كأس الرابطة الإنجليزية بسناريو مجنون.

وفاز جريمسبي تاون على مانشستر يونايتد 12-11 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

وسجل تشارلز فيرنام وتيريل وارين هدفي جريمسبي تاون.

فيما أحرز بريان مبيومو وهاري ماجوير هدفي مانشستر يونايتد.

وأهدر مبيومو الركلة الأخيرة لمانشستر يونايتد ليفوز جريمسبي تاون على الشياطين الحمر 12-11.

وبذلك يودع مانشستر يونايتد منافسات كأس الرابطة الإنجليزية من دور الـ64.

وصف المباراة

بدأ فريق جريمسبي تاون المباراة بضغط هجومي على مانشستر يونايتد بحثا عن تسجيل مفاجأة الضيوف بهدف مبكر.

ونجح تشارلز فيرنام في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 22.

وواصل أصحاب الأرض الضغط الهجومي على مانشستر سيتي ليسجل تيريل وارين الهدف الثاني عند الدقيقة 30.

قلص بيران مبيومو النتيجة وسجل هدف مانشستر يونايتد الأول عند الدقيقة 75.

ونجح هاري ماجواير كعادته في تسجيل الأهداف بالوقت القاتل، وسجل هدف التعادل عند الدقيقة 89 ليمنح فريقه فرصة لعب ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح احتاج مانشستر يونايتد، لتسجيل ماتيوس كونيا الركلة الخامسة للفوز بالمباراة لكنه المهاجم البرازيلي أهدر الركلة.

وبعد ماراثون طويل من التسديدات أضاع بريان مبيومو ليحقق جريسمبي تاون أحد فرق الدرجة الرابعة انتصارا تاريخيا على مانشستر يونايتد.

