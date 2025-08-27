ارتبط بالانتقال للزمالك.. يان ماتيوس يصل الدوحة للانضمام لنادي قطر

بات نادي قطر القطري قريبا من إتمام التعاقد مع البرازيلي يان ماتيوس جناح يوكوهاما اليباني.

وينتهي تعاقد ماتيوس مع يوكوهاما في شهر ديسمبر المقبل.

وبحسب صحيفة العرب القطرية، فإن يان ماتيوس وصل إلى الدوحة العاصمة القطرية لإتمام تعاقده مع نادي قطر.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن يان ماتيوس سيخضع للكشف الطبي قبل الانضمام لنادي قطر لمدة موسم.

وارتبط يان ماتيوس بالانضمام لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح. (طالع التفاصيل)

ويرتبط ماتيوس بتعاقد مع يوكوهاما مارينوس الياباني حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وخاض اللاعب 24 مباراة مع فريقه في الدوري الياباني هذا الموسم وساهم في 8 أهداف.

إذ سجل ماتيوس 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

وسبق وأن لعب ماتيوس مع فرق بالميراس البرازيلي وموريرينسي البرتغالي.

ويلعب ماتيوس -26 عاما- في مركز الجناح الأيمن، وكان قد انضم للفريق الياباني قادما من بالميراس في صيف 2022.