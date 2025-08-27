ارتبط بالانتقال للزمالك.. يان ماتيوس يصل الدوحة للانضمام لنادي قطر

الأربعاء، 27 أغسطس 2025 - 21:52

كتب : FilGoal

يان ماتيوس - يوكوهاما مارينوس

بات نادي قطر القطري قريبا من إتمام التعاقد مع البرازيلي يان ماتيوس جناح يوكوهاما اليباني.

وينتهي تعاقد ماتيوس مع يوكوهاما في شهر ديسمبر المقبل.

وبحسب صحيفة العرب القطرية، فإن يان ماتيوس وصل إلى الدوحة العاصمة القطرية لإتمام تعاقده مع نادي قطر.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - منتظرا رحيل الجفالي.. مفاوضات متقدمة من الزمالك مع يان ماتيوس مصدر من الأهلي يكشف حقيقة عرض قطر القطري لضم رضا سليم العرب القطرية: نادي قطر توصل لاتفاق مبدئي مع الأهلي لضم رضا سليم بعدما ارتبط بالانتقال لبيراميدز.. تقرير: قطر القطري يقترب من ضم نجم صنداونز

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن يان ماتيوس سيخضع للكشف الطبي قبل الانضمام لنادي قطر لمدة موسم.

وارتبط يان ماتيوس بالانضمام لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح. (طالع التفاصيل)

ويرتبط ماتيوس بتعاقد مع يوكوهاما مارينوس الياباني حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وخاض اللاعب 24 مباراة مع فريقه في الدوري الياباني هذا الموسم وساهم في 8 أهداف.

إذ سجل ماتيوس 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

وسبق وأن لعب ماتيوس مع فرق بالميراس البرازيلي وموريرينسي البرتغالي.

ويلعب ماتيوس -26 عاما- في مركز الجناح الأيمن، وكان قد انضم للفريق الياباني قادما من بالميراس في صيف 2022.

يان ماتيوس نادي قطر
نرشح لكم
معلول ولاعبو القادسية يستقبلون كهربا صحيفة اليوم: النصر يسعى لضم كانتي أو كيسي أحمد ياسر يعلن رحيله عن التحدي الليبي بعد 6 سنوات في الدوري المصري.. اتحاد تواركة يعيد الوادي إلى المغرب راديو مارس: عادل تاعرابت في مفاوضات متقدمة مع أحد أندية الدوري المغربي العودة من جديد.. الوداد يضم زهير المترجي رفض احترافه ثم إدعاء إصابة.. توتر العلاقة بين حمزة إكمان ونادي رينجرز بعد تصريحات مدربه صحيفة المنتخب: المغرب يستقر على قيادة السكتيوي بمنافسات كأس العرب
أخر الأخبار
أحد فرق الدرجة الرابعة.. جريمسبي تاون يطيح بمانشستر يونايتد من كأس الرابطة 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
مواجهات نارية منتظرة - بالموعد والقناة الناقلة.. نظام قرعة دوري أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
اكتمل العدد - بنفيكا يطيح بـ فنربشخة.. وكلوب بروج يكتسح رينجرز في تمهيدي أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
"أخطاء فادحة غيرت النتيجة".. كهرباء الإسماعيلية يتقدم بشكوى رسمية ضد حكم مباراة سموحة ساعة | الدوري المصري
"الهداف التاريخي وصل".. عمر السومة ينضم إلى الحزم السعودي ساعة | ميركاتو
الأهلي: لجنة برئاسة الخطيب لمتابعة قضية الدوري.. والانتخابات قد تقام هذا العام ساعة | الكرة المصرية
تقرير: مقابل 6 ملايين يورو.. أهلي جدة يحسم صفقة لاعب فلامنجو 2 ساعة | ميركاتو
تعيين شادي البرقوقي مستشارا قانونيا لمجلس إدارة الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "تأكد غياب رباعي الفريق".. قناة الأهلي تكشف موقف المصابين قبل مواجهة بيراميدز 2 في الجول يكشف سبب خروج الجزيري من حسابات فيريرا 3 قائمة الأهلي - غياب رباعي في الدفاع أمام غزل المحلة.. وظهور عابدين لأول مرة 4 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: غرامة مالية على الشيبي.. ولا مفاوضات مع كولر
/articles/512169/ارتبط-بالانتقال-للزمالك-يان-ماتيوس-يصل-الدوحة-للانضمام-لنادي-قطر