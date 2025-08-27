رومانو: ليفربول يجهز 30 مليون إسترليني لضم جويهي.. وموقف كريستال بالاس

يتمسك ليفربول بضم مارك جويهي مدافع كريستال بالاس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتمتد فترة الانتقالات الصيفية بالدوري الإنجليزي حتى 1 سبتمبر المقبل.

وبحسب فابريزو رومانو الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات، فإن ليفربول لا يزال في مفاوضات مكثفة لضم مارك جويهي ومستعد لدفع 30 مليون جنيه إسترليني.

هدف ليفربول ونيوكاسل.. رئيس بالاس يتحدث عن إمكانية رحيل جويهي هذا الصيف

أثليتك: ليفربول يجرى محادثات أولية مع كريستال بالاس من أجل ضم جويهي

مؤتمر جلاسنر: فشلنا في استبدال إيزي.. وسألعب بدلا من جويهي إذا رحل

وأوضح رومانو أن جويهي وافق على عرض الريدز وينتظر إيجاد كريستال بالاس للبديل والسماح له بالرحيل.

ولا يمانع كريستال بالاس رحيل الدولي الإنجليزي إلى ليفربول ولكن بعد إيجاد بديل، حسب التقرير.

وفي حالة إتمام الصفقة سيوقع جويهي على عقد يربطه بليفربول لمدة 5 مواسم.

في المقابل يرغب كريستال بالاس في الحصول على 50 مليون جنيه إسترليني لبيع جويهي هذا الصيف رغم أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وذكرت تقارير أن اللاعب لا يرغب في تمديد عقده مع بالاس الذي ينتهي في 2026.

يذكر أن كريستال بالاس رفض 4 عروض لجويهي الصيف الماضي من نيوكاسل يونايتد بقيمة تقارب 60 مليون جنيه إسترليني.