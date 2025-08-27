تقدم بعرض أعلى.. القادسية يصارع النصر على نجم التعاون

دخل نادي القادسية في صراع مع النصر على ضم سعد الناصر لاعب التعاون.

وتمتد فترة الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي حتى يوم 9 سبتمبر المقبل.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن القادسية دخل في سباق ضم الناصر وقدم عرضا أعلى من نظيره النصر.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن النصر على موافقة مبدئية من التعاون لضم الناصر في وقت سابق وكان في طريقه لإتمام الصفقة بشكل رسمي.

لكن القادسية مازال متمسكا بفرص ضم لاعب الهلال السابق وينتظر الرد النهائي من التعاون.

سعد الناصر بدأ مسيرته مع الهلال وانتقل معارا إلى التعاون في صيف 2022.

واشترى التعاون المدة المتبقية من عقد الناصر مع الهلال في صيف 2023.

ولعب سعد الناصر 76 مباراة مع نادي التعاون وسجل 4 أهداف وصنع 8 في جميع المسابقات.