خبر في الجول - "أدار مواجهة سابقة بينهما".. الإسباني روخاس حكما لمواجهة الأهلي ضد بيراميدز

الأربعاء، 27 أغسطس 2025 - 17:23

كتب : أحمد الخولي محمد جمال

ألبيرولا روخاس

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على تعيين الإسباني خافيير ألبيرولا روخاس لإدارة مواجهة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري.

ويستضيف الأهلي فريق بيراميدز على استاد السلام في تمام التاسعة من مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة المصري خاطب نظيره الإسباني وتم الاستقرار على إدارة روخاس للمباراة.

ويصل روخاس وطاقمه إلى القاهرة خلال ساعات استعدادا لإدارة مواجهة الأهلي ضد بيراميدز.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق الاستقرار على تعيين طاقم تحكيم إسباني للمواجهة. (التفاصيل من هنا)

وسبق وأن أدار روخاس مواجهة سابقة بين فريقي الأهلي وبيراميدز على استاد القاهرة في يوليو 2024.

وحسم الأهلي تلك المواجهة بعد الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسجل للأهلي كل من وسام أبو علي هدفين ومحمد مجدي أفشة الهدف القاتل في الدقيقة 86.

بينما سجل هدفا بيراميدز كل من فيستون ماييلي وأحمد سامي.

وأدار روخاس هذا الموسم مباراة واحدة بالدوري الإسباني بين فريقي جيرونا ورايو فايكانو بالجولة الأولى من المسابقة.

وحسم رايو فايكانو المباراة بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

أما الموسم الماضي فقد أدار روخاس 33 مباراة في مختلف المسابقات بينهم 20 في الدوري الإسباني.

وكانت أشهر مبارياته الموسم الماضي عندما أدار مواجهة الإياب بين ريال مدريد وريال سوسيداد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا وحسمها ريال مدريد بعد التعادل 4-4 في الشوطين الإضافيين.

