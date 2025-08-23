خبر في الجول - طاقم تحكيم إسباني يقترب من إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز

يقترب الاتحاد المصري لكرة القدم من تحديد هوية الطاقم الأجنبي لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة يقترب من الاتفاق مع نظيره الإسباني لإرسال طاقم تحكيم يدير المباراة المرتقبة بين بطل ووصيف الموسم الماضي.

ويلعب الأهلي أمام بيراميدز يوم 30 أغسطس ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

قبلها يلتقي مع غزل المحلة يوم الاثنين 25 من الشهر ذاته.

وتعادل الأهلي مع مودرن سبورت 2-2 في الجولة الأولى، ثم فاز على فاركو 4-1 في الجولة الثانية ليجمع 4 نقاط من أول جولتين احتل بها المركز السادس حتى الآن.

أما بيراميدز فقد جمع 5 نقاط من أول 3 مباريات، يحتل بها المركز الرابع بفارق الأهداف عن زد الثالث وبتروجت الخامس.

وافتتح وصيف الموسم الماضي منافسات الموسم الجديد بالتعادل السلبي مع وادي دجلة.

ثم فاز بيراميدز على الإسماعيلي 1-0، قبل أن يتعادل مع المصري المتصدر الحالي بـ 7 نقاط بفارق الأهداف عن الزمالك.