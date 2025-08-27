بإجمالي 4000 مباراة.. اتحاد الكرة يحدد الأندية المعفاة من بدلات الحكام

أعلن اتحاد الكرة المصري إعفاء أندية الدرجة الثانية والثالثة رجال والكرة النسائية مما يتعلق ببدلات الحكام وتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، ومعسكرات إعداد الحكام طوال العام.

وأشار اتحاد الكرة في بيان أن التكلفة تقديريا تساوي 120 مليون جنيه سنويا.

وأوضح اتحاد الكرة في خطابه المرسل للأندية

1 يتحمل الاتحاد كامل تكاليف بدلات الحكام لجميع مسابقات الموسم الرياضي 2025-2026 الخاصة بالأقسام التالية بإجمالي عدد 4000 مباراة:

القسم الأول (مسدده من الأندية)

القسم الثاني (أ)

القسم الثاني (ب)

القسم الثالث

الكرة النسائية (الأقسام الأول - الثاني - الثالث).

كأس مصر (اعتبارا من دور الـ 32)

2 تتحمل أندية القسم الرابع والأندية المشاركة في مسابقات الشباب والناشئين كامل تكاليف بدلات الحكام الخاصة بمبارياتها، على أن يتم الالتزام بسدادها قبل بداية المباريات للحكام مباشرة، وسوف يدعم الاتحاد الأندية الشعبية المشاركة في مسابقات الشباب والناشئين وفقا لعدد المسابقات المشارك بها وبشرط استكمال المسابقة في جميع المباريات

أعلن اتحاد الكرة التشكيل جديد للجنة الحكام للموسم الجديد 2025 - 2026.

ويترأس الكولومبي أوسكار رويز رئاسة لجنة الحكام منذ فبراير الماضي.

وجاء اختيار أوسكار رويز بناء على توصية من بوساكا لهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري.

وكشف اتحاد الكرة عن تعيين وجيه أحمد الحكم السابق، نائبا لرئيس اللجنة.

كما عيّن الاتحاد جهاد جريشة، وسيد مراد، وهيام بركات كثلاثة أعضاء للجنة الحكام.

فيما جدد مجلس الإدارة تكليف عزب حجاج بدور المدير الإداري لإدارة الحكام.