ميلان يحدد سعر بيع شوكويزي لـ فولام

حدد نادي ميلان الإيطالي سعر بيع لاعبه صامويل شوكويزي والذي ارتبط اسمه بـ فولام الإنجليزي مؤخرا.

ويسعى ميلان لبيع جناحه النيجيري مقابل 25 مليون يورو وفقا لموقع "فوتبول إيطاليا".

ويأمل فولام إنهاء الصفقة مع ميلان بشكل سريع قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

وانضم شوكويزي قادما من فياريال إلى ميلان في صيف 2023، لكن لم يقدم أوراق اعتماده بقميص الروسونيري خلال الموسمين الماضيين.

وخاض الجناح النيجيري 69 مباراة مع ميلان سجل خلالها 8 أهداف وصنع 6.

ويمتد تعاقد الدولي النيجيري مع ميلان حتى صيف 2028.

وفي الموسم الجاري اكتفى شوكويزي بخوض مباراة واحدة فقط لعب خلالها 25 دقيقة.

ويسعى فولام لضم جناح بعد رحيل ويليان ورييس نيلسون لتدعيم كتيبة المدرب ماركو سيلفا.

وبدأ فولام الموسم بتعادلين في أول جولتين من الدوري الإنجليزي ضد برايتون ومانشستر يونايتد.