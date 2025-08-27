سكاي: تشيلسي يضع شرطا للموافقة على إعارة جاكسون

وضع نادي تشيلسي الإنجليزي شرطا من أجل الموافقة على إعارة مهاجمه السنغالي نيكولاس جاكسون.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" فإن بايرن ميونيخ الألماني وصل لاتفاق مع تشيلسي لاستعارة جاكسون.

وأشارت شبكة "سكاي سبورتس" إلى أن 5 فرق أبدت اهتماما لضم المهاجم البالغ 24 عاما لكن يودون الحصول على خدماته على سبيل الإعارة.

وأوضح التقرير فإن تشيلسي سيوافق على إعارة نيكولاس جاكسون في حال وجود بند إلزامية شراء في العقد.

ولم يشارك جاكسون في أول مباراة مع تشيلسي ضد كريستال بالاس ووست هام في الدوري الإنجليزي.

ويمتد تعاقد جاكسون مع تشيلسي لمدة 8 مواسم مقبلة.

وسبق أن تحدث إنزو ماريسكا في تصريحات للصحفيين عن مستقبل لاعبه قائلا: "نيكولاس جاكسون وكريستوفر نكونكو لن يكونا ضمن قائمة الفريق ضد وست هام".

وأضاف "نعلم أن شيئا ما قد يحدث قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية".

وتابع "سنرى إن كانا سيتواجدان معنا بعد الأول من سبتمبر. إن لم يكن الأمر كذلك، فهذا يعني أنهما وجدا حلاً".

وأتم "أعتقد أنه من الأفضل أن يجدا حلاً لأنهما سيكونان أكثر سعادة. كلاهما يتدربان بشكل منفرد".

وعزز البلوز هجومه في الصيف الحالي بضم ليام ديلاب من إبسويتش تاون وجواو بيدرو من برايتون.

ولعب جاكسون مباراة واحدة أساسي مع تشيلسي في كأس العالم للأندية أمام لوس أنجلوس الأمريكي وخرج بعد 64 دقيقة.

كما شارك 4 دقائق أمام فلامنجو في دور المجموعات، ثم 30 دقيقة أمام فلومينينسي في الدور نصف النهائي.

وكان جاكسون لاعبا أساسيا الموسم الماضي بمشاركته في 30 مباراة بالدوري الإنجليزي وتسجيله 10 أهداف وصناعة 5، بالإضافة إلى مشاركته في 3 مباريات من دوري المؤتمر.

