بوين يعتذر لجماهير وست هام بعد توديع كأس الرابطة الإنجليزية

الأربعاء، 27 أغسطس 2025 - 11:36

تقدم جارود بوين لاعب وست هام الإنجليزي بالاعتذار لجماهير فريقه بعد توديع كأس الرابطة الإنجليزية.

ويواصل وست هام بداية الموسم المخيبة إذ لم يفز في أول جولتين من الدوري الإنجليزي وودع الكأس على يد ولفرهامبتون.

وخسر الهامرز بنتيجة 3-2 أمام الذئاب وودع مسابقة الكأس مبكرا.

وظهر بوين غاضبا وحاول مواجهة المشجعين الغاضبين لكن زملائه منعوه.

وكتب الدولي الإنجليزي عبر إنستجرام: "أعتذر لجماهير النادي عن رد فعلي، أنا شخص شغوف وسأقاتل في كل مرة أضع فيها قدمي في أرض الملعب".

وأضاف "وأريد أن أكون مثالا جيدا والجماهير تعلم جيدا كم أحبهم وأحب النادي".

وأتم "نمر معا رفقة الأوقات السيئة وسأراكم يوم الأحد المقبل".

ومن جانبه قال جراهام بوتر المدير الفني للفريق: "جارود يهتم بالنادي والفريق وقدم كل ما لديه في اللقاء، هناك تعارض في وجهات النظر بين الناس وهذا كل ما في الأمر".

وأتم خلال المؤتمر الصحفي "هو قائد رائع وخدم النادي كلاعب وشخص، وكما قلت الأمر يعد تعارض في وجهات النظر".

وخسر وست هام من سندرلاند وتشيلسي في أول جولتين ويتذيل ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويستعد الفريق يوم الأحد المقبل للقاء نوتنجهام فورست في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

