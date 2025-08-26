المغرب يطيح بحامل اللقب ويواجه مدغشقر في نهائي أمم إفريقيا للمحليين

الثلاثاء، 26 أغسطس 2025 - 23:54

كتب : FilGoal

منتخب المغرب

أطاح المنتخب المغربي بنظيره السنغالي من نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين، المقامة في كينيا وتنزانيا وأوغندا.

تقدم المنتخب السنغالي مبكرا في الدقيقة 16 عن طريق اللاعب جوزيف لايوسي.

وأدرك التعادل للمغرب صابر بوغرين لاعب الرجاء في الدقيقة 23.

واستمر التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي رجحت كفة المنتخب المغربي بنتيجة 5-3 ليتأهل إلى المباراة النهائية.

ونجح المنتخب المغربي في الإطاحة بحامل اللقب المنتخب السنغالي في النسخة الثامنة من البطولة.

السنغال حققت لقبا وحيدا في نسخة 2022 على حساب الجزائر صاحب الأرض، بركلات الترجيح.

فيما فاز المغرب بلقبي 2018، و2020، في محاولة أسود أطلس للتتويج باللقب الثالث في النهائي الثالث.

ويتساوى منتخب الكونغو الديمقراطية مع المنتخب المغربي بلقبين 2009، و2016، وتونس بلقب وحيد 2011، وليبيا لقب 2014.

ولم يتأهل المنتخب المصري إلى كأس الأمم الإفريقية للمحليين بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا في التصفيات المؤهلة للبطولة.

ويلتقي منتخب المغرب أمام مدغشقر في المباراة النهائية.

ونجح منتخب مدغشقر في الفوز على حساب السودان بهدف نظيف.

وتقام المباراة النهائية بين المغرب ومدغشقر يوم السبت 30 أغسطس في العاصمة الكينية نيروبي، أما منتخب السودان فيواجه نظيره السنغالي يوم الجمعة 29 أغسطس في العاصمة الأوغندية كامبالا.

