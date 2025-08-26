يوفنتوس يعلن انتقال أرثر إلى جريميو على سبيل الإعارة

أعلن نادي يوفنتوس انتقال أرثر ميلو لاعب الفريق إلى جريميو البرازيلي على سبيل الإعارة.

وكشف نادي يوفنتوس عن انتقال لاعب الوسط إلى جريميو حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان أرثر قد قضى النصف الثاني من الموسم الماضي في الدوري الإسباني مع جيرونا.

ولعب لاعب الوسط البرازيلي 15 مباراة مع جيرونا بينهم 10 كأساسي.

وانتقل صاحب الـ 29 عاما إلى يوفنتوس في 2020.

وشارك أرثر في 63 مباراة مع يوفنتوس في مختلف المسابقات.

وخاض أرثر 22 مباراة دولية بقميص منتخب البرازيل وسجل هدفا.

وعاد اللاعب إلى جريميو من جديد بعد رحيله في صيف 2018 بالانتقال إلى برشلونة.

وسبق له اللعب لأندية برشلونة وليفربول وفيرنتينا وجيرونا بخلاف يوفنتوس.

ويحتل جريميو المركز الرابع عشر من جدول ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 24 نقطة عقب مرور 20 جولة.

