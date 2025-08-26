سكاي: ليستر يتراجع عن بيع الخنوس إلى كريستال بالاس

الثلاثاء، 26 أغسطس 2025 - 21:12

كتب : FilGoal

بلال الخنوس - ليستر سيتي

تراجع ليستر سيتي عن إمكانية بيع بلال الخنوس إلى كريستال بالاس هذا الصيف.

ويأتي ذلك بعد توصل الطرفين لاتفاق مسبق من أجل بيع الدولي المغربي خاصة بعد هبوط ليستر للدرجة الثانية.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس عن تراجع ليستر سيتي عن بيع الخنوس إلى كريستال بالاس.

ويأتي ذلك لأن النادي لم يعد مضطرا لبيع اللاعب من أجل قواعد الاستدامة المالية.

وكان ليستر قد أبرم صفقة بانتقال الثنائي كايسي مكاتيير وجيمس جاستن إلى إيبسويتش وليدز على الترتيب.

قبل ذلك بأيام، ذكرت جريدة تليجراف أن نادي نيوكاسل يونايتد مهتم بشدة بضم المغربي بلال الخنوس جناح ليستر سيتي.

ولعب الخنوس الموسم الماضي 36 مباراة مع ليستر بمختلف المسابقات ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 5.

فيما ظهر في أول جولتين من دوري القسم الثاني هذا الموسم أمام شيفيلد وينزداي وبريستون نورث إند.

ويلعب الخنوس - 21 عاما - في مركز الوسط المهاجم ويرتبط بتعاقد حتى 2028.

