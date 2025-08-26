كرة طائرة - تحديد موعد مواجهة مصر ضد كوبا في بطولة العالم للشباب بثمن النهائي

أعلن الاتحاد الدولي للكرة الطائرة مواعيد منافسات ثمن نهائي بطولة العالم للشباب تحت 21 عاما.

وتستضيف الصين منافسات بطولة العالم للشباب خلال الفترة من 21 إلى 31 أغسطس الجاري بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى.

وصعد منتخب مصر ثاني المجموعة الأولى نظيره كوبا ثالث المجموعة الثالثة في ثمن النهائي.

وتقام المباراة في تمام التاسعة من صباح غدا الأربعاء.

ويتأهل أول 4 منتخبات من كل مجموعة من المجموعة الأربع إلى دور الـ16.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات الصين وتايلاند وتركيا وأمريكا والمغرب.

وتغلب منتخب مصر على المغرب وتايلاند وتركيا والصين بينما خسر مباراة واحدة أمام أمريكا.

وجاءت قائمة اللاعبين بقيادة أحمد سمير المدير الفني كالآتي:

حمزة حمدي الصافي - أسر حسام عاطف - محمود إبراهيم عبد الباقي - مالك نور الدين - أحمد رضا محمد - صلاح محمد - مازن شريف عبد الفتاح - ياسين علي يحيى - حازم محمد كمال - إبراهيم عادل عبد المقصود - يوسف أحمد محمد - أحمد يوسف سعد.

ويشارك منتخب مصر في بطولة العالم للشباب للمرة 15 تاريخيا.

ولم يسبق وأن وصل الفراعنة إلى ربع النهائي من قبل.

وكان المركز التاسع في النسخة الماضية أفضل ما حققه منتخب مصر في تاريخ مشاركاته بالبطولة.