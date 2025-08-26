منتخب مصر تحت 17 عاما يختتم تحضيراته للمشاركة في كأس الخليج

الثلاثاء، 26 أغسطس 2025 - 17:43

كتب : محمد جمال

منتخب مصر تحت 17 عاما - أحمد الكاس

يختتم المنتخب الوطني تحت 17 عاما تدريباته اليوم الثلاثاء، في الطائف قبل التوجه غدًا إلى أبها استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الخليج.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات العراق وسلطنة عمان والبحرين، أما المنتخب السعودي صاحب الضيافة فجاء على رأس المجموعة الأولى ومعه الثلاثي قطر والكويت واليمن.

وخاض المنتخب الوطني وديتين أمام المنتخب السعودي بالطائف، حيث فاز في الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وحقق الفوز في الثانية أيضا بأربعة أهداف مقابل هدف.

وتضم قائمة منتخب مصر التي تشارك في بطولة كأس الخليج 25 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: عمرو عادل - عمر عبدالعزيز - فادي وائل

خط الدفاع: نور أشرف - حمزة الدجوي - أدهم فريد - مهند الشامي - فارس فخري - أحمد سمير

خط الوسط: عمر كمال - باسل مدحت - محمد حمد - بلال عطية - محمد البنداري - أنس رشدي - ياسين حسام - عمر أبوطالب - إبراهيم النجعاوي - أحمد إيهاب - محمد صبيح - عمار السيد - سيف الجبالي

خط الهجوم: حمزة عبدالكريم - عبدالعزيز الزغبي - زياد أيوب.

