كرة طائرة - منتخب السيدات يختتم بطولة العالم بالخسارة أمام السويد

الثلاثاء، 26 أغسطس 2025 - 17:36

كتب : محمد سمير

ندى معوض - منتخب سيدات مصر كرة طائرة

ودع منتخب مصر للسيدات منافسات بطولة العالم للكرة الطائرة بعد تلقي الخسارة الثالثة.

وتغلب منتخب السويد على نظيره المصري بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد بنتائج أشواط (25-18، 26-28، 25-20، 25-16).

ويشارك منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة في بطولة العالم للمرة الرابعة في تاريخه والأولى منذ عام 2006.

وتستضيف تايلاند منافسات البطولة خلال الفترة من 22 أغسطس الجاري وحتى 7 سبتمبر المقبل بمشاركة 32 منتخبا.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات تايلاند وهولندا والسويد.

وتذيل منتخب مصر الترتيب بعد الخسارة في المباريات الثلاثة.

وكانت ندى معوض لاعبة المنتخب المصري أكثر اللاعبات تسجيلا للنقاط أمام السويد بتسجيل 17 نقطة.

وجاءت قائمة منتخب السيدات كالآتي:

سارة أمين – ندى معوض – سابين عابد – مريم متولي – آية خالد – داليا مرشدي – مي محمود – ندى مرجان – دانه شوقي – هنا تامر – تقى الله مدحت – نور الله ياسين – ندى وليد – حبيبة زعتر.

تاريخ مشاركات مصر

شارك منتخب مصر للسيدات في بطولة العالم 4 مرات فقط من قبل أولهم عام 1990 بالصين.

وحقق وقتها المنتخب المركز السادس عشر والأخير.

بينما شارك مرتين متتاليتين في 2002 و2006 عندما ارتفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 24.

وحقق منتخب السيدات المركز 21 في النسختين.

ويبحث منتخب مصر للسيدات عن الانتصار الأول تاريخيا في بطولة العالم.

كرة طائرة منتخب السيدات بطولة العالم سيدات الطائرة
