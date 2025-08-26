خبر في الجول - عقد جلسة استماع باتحاد الكرة بسبب شكوى الزمالك ضد زيزو

تم عقد جلسة استماع اليوم الثلاثاء باتحاد الكرة بسبب شكوى نادي الزمالك ضد أحمد زيزو.

وكان الزمالك قد تقدم بشكوى رسمية ضد أحمد زيزو لإثبات صحة موقف النادي ومخالفة اللاعب لشروط التعاقد وفقا للوائح.

وعلم FilGoal.com أنه قد تم عقد جلسة الاستماع اليوم الثلاثاء، وحضر أشرف عبد العزيز ممثلا عن اللاعب.

وكانت الجلسة برئاسة محمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة.

وفي نهاية الجلسة تم الاستقرار على عقد جلسة مقبلة يحضرها زيزو بنفسه للاستماع له في شكوى الزمالك.

وتم الاستقرار على تحديد موعد الجلسة المقبلة عقب يوم 10 سبتمبر ونهاية فترة التوقف الدولي.

ومن المتوقع تواجد زيزو في قائمة منتخب مصر استعدادا لخوض مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتبدأ فترة التوقف الدولي يوم 2 سبتمبر على أن تنتهي يوم 10.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: بوركينا فاسو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، وبوركينا فاسو في الوصافة بـ11 نقطة، ويأتي منتخب سيراليون في المركز الثالث بـ8 نقاط.

ويأتي منتخب إثيوبيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويستاوى معه منتخب غينيا بيساو في المركز الخامس برصيد 6 نقاط ايضا.

ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.