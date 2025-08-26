أثليتك: كوبي ماينو يدرس الرحيل عن مانشستر يونايتد.

يبدو أن أيام كوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد في أولد ترافورد أصبحت قليلة.

وذكرت شبكة ذا أثليتك أن كوبي ماينو يدرس مغادرة مانشستر يونايتد هذا الصيف بسبب عدم مشاركته كثيرا مع المدرب روبن أموريم.

وأوضح التقرير أن اعتماد أموريم على لاعبي خط وسط آخرين، جعل ماينو يفكر في مصيره بالأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.

وينتهي عقد ماينو - 20 عاما - مع الشياطين الحمر في صيف 2027.

لعب كوبي ماينو 63 دقيقة فقط في آخر 5 مباريات مع مانشستر يونايتد.

ماينو قضى 11 عامًا بين جدران مانشستر يونايتد.

وحاول يونايتد تمديد عقد اللاعب الشاب حتى عام 2030 مع رفع راتبه، لكن ذلك لم يحدث.