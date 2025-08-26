سبورت: تشيلسي يعرض 50 مليون يورو للتعاقد مع فيرمين لوبيز

كشف صحيفة سبورت الإسبانية عن تقدم تشيلسي بعرض لضم فيرمين لوبيز من برشلونة.

وفقا للصحيفة فإن عرض تشيلسي لضم اللاعب وصل إلى 50 مليون يورو.

ولا يزال برشلونة يقيم العرض بسبب احتياج الفريق لخدماته ولكن رحيل لوبيز بذلك المبلغ من شأنه تسجيل جميع اللاعبين الذين فشل النادي في تسجيلهم حتى الآن.

وينتظر برشلونة تسجيل كل من فويتشيك تشيزني وجيرارد مارتن وروني بردجي.

ويعمل النادي أيضا على رحيل إنياكي بينيا وأوريول روميو وهيكتور فورت لتسجيل اللاعبين.

وكان برشلونة قد تعاقد مع جوان جارسيا وماركوس راشفورد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حتى الآن.

وكانت سبورت قد كشفت في وقت سابق عن رغبة اللاعب في الاستمرار مع برشلونة.

وفقا لسبورت فإن مانشستر يونايتد كان يرغب في التعاقد مع اللاعب وكان مستعدا لدفع 70 مليون يورو من أجله وهو مبلغ كان سيفيد برشلونة ويعيده لقاعدة 1 مقابل 1 ليسجل جميع لاعبيه بشكل طبيعي.

ويرى لوبيز أن السبب الوحيد الذي قد يجعله يترك النادي هو في حال قرر برشلونة أنه لا يرغب في استمراره.

ويلعب لوبيز مع الفريق الأول لبرشلونة منذ عام 2023.

وشارك لوبيز في 88 مباراة بقميص برشلونة وسجل 19 هدفا وصنع 11 آخرين.

