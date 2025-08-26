ريو نجوموها: طبقت نصيحة المدربين أمام نيوكاسل..وهذا ما فعلته عندما رأيت الكرة مع صلاح

أوضح ريو نجوهوما جناح ليفربول الشاب أنه طبق نصائح مدربيه حين سجل هدفه القاتل في شباك نيوكاسل يونايتد.

وحقق ليفربول فوزا مثيرا على نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الوقت بدل الضائع من مباراة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وقال ريو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "منذ الموسم الماضي ينصحني كل المدربين، سواء في الأكاديمية أو الفريق الأول، بالذهاب إلى القائم البعيد، عندما رأيت الكرة مع محمد صلاح ثم مررها دومينيك سوبوسلاي بين قدميه شعرتُ وكأنني في مواجهة واحد ضد واحد، وسددتها بقوة في المرمى".

وأضاف "لا يمكنني الانجراف وراء كل هذا الضجيج، أسدد الكرة من هذا المكان 100 مرة في التدريب يوميا".

وتابع "عمري 16 عاما، لكنني لا أريد أن يُظهر عمري أنني لا أستطيع اللعب مع اللاعبين الأكبر سنا. أريد أن أثبت أنني أستطيع اللعب ليس فقط مع من هم في سني، بل مع من هم أكبر سنًا بكثير".

بعد وصول النتيجة إلى التعادل 2-2، سجل البديل ريو نجوموها هدف الفوز لليفربول في الدقيقة 100 مستغلا تمريرة من محمد صلاح فوتها سوبوسلاي ليضعها صاحب الـ16 عاما في الشباك.

وسجل ثلاثية ليفربول كل من ريان جرافينبيرخ وهوجو إيكيتيكي وريو نجوموها، بينما أحرز هدفي نيوكاسل، برونو جيماريش وويليام أوسولا.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة السادسة بالمركز الثالث بفارق الأهداف عن توتنام وأرسنال، بينما توقف نيوكاسل عند نقطة واحدة في المركز 15.

وسيلعب ليفربول مباراته المقبلة ضد أرسنال على ملعب أنفيلد يوم الأحد 31 أغسطس.