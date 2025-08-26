طائرة - تجنب الريمونتادا.. مصر تفوز على الصين في ختام مجموعات بطولة العالم تحت 21 عاما

الثلاثاء، 26 أغسطس 2025 - 14:43

حقق منتخب مصر للكرة الطائرة الفوز على الصين بنتيجة 3-2 في ختام دور المجموعات لبطولة العالم تحت 21 عاما.

وأنهى منتخب مصر دور المجموعات بالمركز الثاني خلف أمريكا صاحبة الصدارة.

تقدم منتخب مصر بأول شوطين بنتيجة 25-18 و25-22.

وفي الشوط الثالث حقق منتخب الصين الفوز بنتيجة 28-26، قبل أن يحسم الشوط الرابع بنتيجة 25-17.

وفي الشوط الخامس والحاسم تقدم منتخب الصين بنتيجة 9-6 قبل أن يحول منتخب مصر تأخره إلى فوز بنتيجة 15-13 ليفوز بالمباراة.

وسيلعب منتخب مصر في دور الـ 16 مع كوبا صاحب المركز الثالث في المجموعة الثالثة.

