تقرير: الشباب مهتم بضم فابينيو

يهتم نادي الشباب السعودي بضم فابينيو لاعب وسط اتحاد جدة هذا الصيف، وفقا لموقع Give Me sport

وأوضح التقري أن الشباب يدرس استعارة اللاعب البرازيلي على أن يدفع اتحاد جدة جزءا كبيرا من راتبه.

يسعى اتحاد جدة للتخلي عن لاعب أجنبي لتوفير مساحة في حال تقدمه بعرض لضم لاعب كبير جديد.

فقد بدأت إدارة نادي اتحاد جدة التحرك لتسويق الثنائي حسام عوار والبرازيلي فابينيو وعدم استمراره هذا الموسم، حسب صحيفة اليوم السعودية.

ويسعى اتحاد جدة لضم لاعبين أجانب جدد هذا الصيف لتدعيم صفوف الفريق.

وكشفت صحيفة اليوم السعودية أن إدارة اتحاد جدة قد بدأت التحرك بالفعل من أجل رحيل الثنائي عوار وفابينيو خلال سوق الانتقالات الجارية.

وأشار التقرير إلى أن تراجع مستوى الثنائي وعدم تقديم المستوى المأمول خلال الفترة الأخيرة سبب القرار بدراسة الرحيل.

وأوضح التقرير أن اتحاد جدة يرغب في حسم صفقات أجنبية قوية للفريق للمنافسة هذا الموسم.