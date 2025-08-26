تقرير: الشباب مهتم بضم فابينيو

الثلاثاء، 26 أغسطس 2025 - 13:45

كتب : FilGoal

فابينيو

يهتم نادي الشباب السعودي بضم فابينيو لاعب وسط اتحاد جدة هذا الصيف، وفقا لموقع Give Me sport

وأوضح التقري أن الشباب يدرس استعارة اللاعب البرازيلي على أن يدفع اتحاد جدة جزءا كبيرا من راتبه.

يسعى اتحاد جدة للتخلي عن لاعب أجنبي لتوفير مساحة في حال تقدمه بعرض لضم لاعب كبير جديد.

أخبار متعلقة:
أحمد سامي: لم يحدث مني أي اعتداء على الحكم.. وعقوبة إيقافي قاسية محمود عاشور وناجي ضمن طاقم تحكيم السودان ومدغشقر في أمم إفريقيا للمحليين مصدر من بيراميدز لـ في الجول: غرامة مالية على الشيبي.. ولا مفاوضات مع كولر منذ تغيير اسمه.. الانطلاقة الأسوأ في تاريخ بيراميدز بـ الدوري

فقد بدأت إدارة نادي اتحاد جدة التحرك لتسويق الثنائي حسام عوار والبرازيلي فابينيو وعدم استمراره هذا الموسم، حسب صحيفة اليوم السعودية.

ويسعى اتحاد جدة لضم لاعبين أجانب جدد هذا الصيف لتدعيم صفوف الفريق.

وكشفت صحيفة اليوم السعودية أن إدارة اتحاد جدة قد بدأت التحرك بالفعل من أجل رحيل الثنائي عوار وفابينيو خلال سوق الانتقالات الجارية.

وأشار التقرير إلى أن تراجع مستوى الثنائي وعدم تقديم المستوى المأمول خلال الفترة الأخيرة سبب القرار بدراسة الرحيل.

وأوضح التقرير أن اتحاد جدة يرغب في حسم صفقات أجنبية قوية للفريق للمنافسة هذا الموسم.

فابينيو الشباب اتحاد جدة
نرشح لكم
الرياضية: الشباب يقترب من ضم لاعب جلادباخ سبورت: تشيلسي يعرض 50 مليون يورو للتعاقد مع فيرمين لوبيز دورتموند يضم تشوكويميكا نهائيا ساسولو يعلن ضم ماتيتش صن: كريستال بالاس يطلب ضم أكانجي كبديل محتمل لجويهي سكاي: ليفركوزن يتمم تعاقده مع لوكاس فاسكيز ذا أثلتيك: رودريجو أخبر وكيليه بالبحث جديا عن وجهة جديدة هذا الصيف تقرير: اتحاد جدة يحاول ضم سيبايوس ولكن
أخر الأخبار
خبر في الجول - عقد جلسة استماع باتحاد الكرة بسبب شكوى الزمالك ضد زيزو 4 دقيقة | الدوري المصري
أثليتك: كوبي ماينو يدرس الرحيل عن مانشستر يونايتد. 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سيد عبد الحفيظ يرد على حقيقة ترشحه في انتخابات الأهلي 36 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - "مقوي جنسي".. شكوى من حكم ضد الاتحاد الكويتي بسبب هدية 59 دقيقة | رياضات أخرى
الرياضية: الشباب يقترب من ضم لاعب جلادباخ ساعة | ميركاتو
سبورت: تشيلسي يعرض 50 مليون يورو للتعاقد مع فيرمين لوبيز ساعة | الدوري الإنجليزي
عبد العال: الأهلي يحتاج مدرب أفضل من ريبيرو.. وإذا توليت المسؤولية سأقوم بتنظيم الفريق ساعة | الدوري المصري
دورتموند يضم تشوكويميكا نهائيا 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 قائمة الأهلي - غياب رباعي في الدفاع أمام غزل المحلة.. وظهور عابدين لأول مرة
/articles/512056/تقرير-الشباب-مهتم-بضم-فابينيو