مهاجم نيوكاسل يعتذر لـ فان دايك بعد تدخله العنيف

الثلاثاء، 26 أغسطس 2025 - 12:42

كتب : FilGoal

أنتوني جوردون لاعب نيوكاسل

اعتذر أنتوني جوردون مهاجم نيوكاسل يونايتد لفيرجيل فان دايك مدافع ليفربول بعدما تدخل عليه بشكل قوي للغاية خلال لقاء الفريقين.

وقال جوردون عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "أود أن أعتذر بصدق لزملائي في الفريق وللجماهير. كانت نواياي صادقة. كنت أحاول فقط بثّ الحيوية في المباراة، لكنّني أخطأت في توقيت التدخل".

وأضاف "كما أود أن أعتذر لفيرجيل فان دايك، لم أكن أنوي أبدًا التدخل على لاعب كهذا عمدا. وهو يعلم ذلك، لقد تحدثنا بعد اللقاء.

وتابع "الأهم من ذلك، أنني فخور جدًا بالوقت الذي قضيته في الملعب وبأسلوب لعبنا. ملعب سانت جيمس بارك مميز للغاية بسبب مثل هذه الأجواء.

وشدد مهاجم نيوكاسل "سأعود أفضل، كما عدت بعد أي نكسة واجهتها. أراكم قريبًا".

ورفع الحكم بطاقة صفراء في وجه جوردون في البداية، قبل أن تؤكد تقنية حكم الفيديو المساعد أنه يستحق الطرد.

وتعرض أنتوني للطرد في الدقائق الأخيرة للشوط الأول حين كان فريقه متأخرا بهدف ريان جرافنبرخ.

وبعد دقيقة من بداية الشوط الثاني أضاف هوجو إيكيتيكي الهدف الثاني للريدز.

لكن فريقه عاد بعشرة لاعبين وسجل التعادل بهدفين في الدقيقتين 56 و87.

غير أن المراهق ريو نجوهوما أحرز هدف الفوز القاتل لليفربول في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع.

ليفربول نيوكاسل يونايتد أنتوني جوردون
