سلوت: عليك أن تمتلك هذه العقلية لكي تتمكن من المنافسة على الألقاب

الثلاثاء، 26 أغسطس 2025 - 11:59

يؤمن أرني سلوت مدرب ليفربول أن امتلاك عقلية القتال حتى اللحظات الأخيرة هو الذي يمكن الفرق من المنافسة على الألقاب.

وحقق ليفربول فوزا مثيرا على نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الوقت بدل الضائع من مباراة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت في تصريحات نشرها موقع ناديه: "هل تتسبب نتائج مثل هذه في التتويج بالألقاب؟ هذا آخر ما أفكر فيه حاليا بصراحة".

وأضاف "الفوز خارج أرضنا على نيوكاسل يعني بالتأكيد امتلاك الجودة، خاصةً في أجواء كهذه. ليس جودة كرة القدم لأن هذا ليس ما أظهرناه فقط".

بعد وصول النتيجة إلى التعادل 2-2، سجل البديل ريو نجوموها هدف الفوز لليفربول في الدقيقة 100 مستغلا تمريرة من محمد صلاح فوتها سوبوسلاي ليضعها صاحب الـ16 عاما في الشباك.

وتابع "أن تمتلك عقلية القتال هنا في ملعب صعب كهذا، فهذا بالتأكيد شيءٌ تحتاجه أيضًا إذا كنت تريد المنافسة على الألقاب في النهاية".

وأردف "لكي تتمكن من المنافسة، فأنت بالتأكيد بحاجة إلى أن تمتلك هذه العقلية، وهذا ما أظهرناه".

سجل ثلاثية ليفربول كل من ريان جرافينبيرخ وهوجو إيكيتيكي وريو نجوموها، بينما أحرز هدفي نيوكاسل، برونو جيماريش وويليام أوسولا.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة السادسة بالمركز الثالث بفارق الأهداف عن توتنام وأرسنال، بينما توقف نيوكاسل عند نقطة واحدة في المركز 15.

وسيلعب ليفربول مباراته المقبلة ضد أرسنال على ملعب أنفيلد يوم الأحد 31 أغسطس.

