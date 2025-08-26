تقييم صلاح أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية

الثلاثاء، 26 أغسطس 2025 - 10:59

كتب : FilGoal

محمد صلاح

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل أمام نيوكاسل يونايتد، لكنه صنع هدف الفوز القاتل، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في انتصار ليفربول المثير على مضيفه نيوكاسل بنتيجة 3-2 ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام نيوكاسل حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ5.3 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان دومينيك سوبوسلاي بمتوسط تقييم بلغ 7.5 درجة.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه التاسع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 404 مباريات شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 246 هدفا وصنع 111 هدفا.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

محمد صلاح ليفربول نيوكاسل
