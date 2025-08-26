في الـ +100.. ليفربول ينجو من الريمونتادا ويحقق فوزا قاتلا على نيوكاسل

حقق ليفربول فوزا مثيرا على نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت سان جيمس بارك بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثلاثية ليفربول كل من ريان جرافينبيرخ وهوجو إيكيتيكي وريو نجوموها، بينما أحرز هدفي نيوكاسل، برونو جيماريش وويليام أوسولا.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة السادسة بالمركز الثالث بفارق الأهداف عن توتنام وأرسنال، بينما توقف نيوكاسل عند نقطة واحدة في المركز 15.

التشكيل

بدأ ليفربول بثنائي وسط ملعب مكون من جرافينبرخ وكورتس جونز، بينما لعب دومينيك سوبوسلاي كظهير أيمن.

أحداث المباراة

الفرصة الأولى كانت بتسديدة من فلوريان فيرتز تصدى لها نيك بوب في الدقيقة 13.

وضغط نيوكاسل لتسجيل هدف التقدم وأهدر أكثر من فرصة عن طريق جوردون.

وعكس مجريات المباراة تقدم ليفربول بالهدف الأول عن طريق جرافينبرخ بتسديدة أرضية صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وتعرض جودرون للطرد ببطاقة حمراء مباشرة قبل نهاية الشوط الأول بعد تدخل قوي على فيرجيل فان دايك.

وبعد دقيقة من بداية الشوط الثاني أضاف إيكيتيكي الهدف الثاني بتسديدة أخرى.

وقلص نيوكاسل الفارق عن طريق برونو جيماريش برأسية في الدقيقة 56.

ورغم النقص العددي تمكن نيوكاسل من تسجيل هدف التعادل عن طريق ويليام أوسولا مستغلا خطأ من إبراهيما كوناتي في الدقيقة 87.

وفي الدقيقة 100 سجل البديل ريو نجوموها هدف الفوز لليفربول مستغلا تمريرة من محمد صلاح فوتها سوبوسلاي ليضعها صاحب الـ 17 عاما في الشباك.

وسيلعب ليفربول مباراته المقبلة ضد أرسنال على ملعب أنفيلد يوم الأحد 31 أغسطس.

ليفربول نيوكاسل الدوري الإنجليزي الممتاز
