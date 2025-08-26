كرة طائرة - الأهلي يعلن تفاصيل إصابة آية الشامي.. ومدة الغياب

أعلن النادي الأهلي إصابة آية الشامي لاعبة فريق السيدات للكرة الطائرة.

وأثبتت الفحوصات الطبية تعرض آية الشامي لإصابة بكسر مضاعف في أحد أصابع القدم.

وكانت قد تعرضت آية الشامي للإصابة أمس وخضعت للفحوصات الطبية اللازمة وتأكد غيابها عن التدريبات لمدة شهرين.

وتخضع لاعبة سيدات طائرة الأهلي لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة، لتجهيزها للعودة من جديد إلى المشاركة مع الفريق.

وتبدأ منافسات بطولة الدوري في أكتوبر المقبل، ويتواجد سيدات طائرة الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم معه كلًّا من المقاولون العرب والجزيرة والعبور.

وكان قد أعلن النادي الأهلي تولي البرازيلي باولو ميلاجريس القيادة الفنية لفريق السيدات للكرة الطائرة.

وكان الأهلي قد أعلن رحيل إبراهيم فخر الدين المدير الفني بعد قضاء موسمين مع الفريق.

ويتولى ميلاجريس مهمة المدير الفني لمنتخب سيدات الكاميرون منذ يونيو الماضي استعدادا لمنافسات بطولة العالم المقامة حاليا في تايلاند.

وينطلق موسم السيدات يوم 6 أكتوبر المقبل بينما ينتهي في 3 مايو 2026.

وحصدت لاعبات الأهلي الدوري والسوبر بينما توجت سيدات الزمالك بالكأس وبطولة إفريقيا.