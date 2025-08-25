انتهت الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (2)-(3) ليفربول

الإثنين، 25 أغسطس 2025 - 21:50

كتب : FilGoal

ريان جرافينبرخ - ليفربول ضد نيوكاسل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة نيوكاسل ضد ليفربول في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق100. جووووول في الدقيقة الأخيرة عن طريق ريو نيجوما مستغلا تمريرة من محمد صلاح.

ق87. جووووول قاااتل لنيوكاسل عن طريق أوسولا مستغلا خطأ دفاعي.

ق56. جوووول تقليص الفارق لنيوكاسل عن طريق برونو جيماريش.

ق46. جووووول الثاني لليفربول بعد أقل من دقيقة على بداية الشوط عن طريق إيكيتيكي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46. بطاااقة حمراء لجوردون لاعب نيوكاسل بعد تدخل قوي على فيرجيل فان دايك

ق34. جوووووول أول لليفربول عن طريق جرافينبرخ بتسديدة صاروخية أرضية من خارج منطقة الجزاء.

ق27. رأسية من جوردون فوق المرمى.

ق13. نيك بوب يتصدى لتسديدة من فيرتز.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز نيوكاسل
