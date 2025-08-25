مباشر الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (1)-(2) ليفربول.. جوووول تقليص الفارق

الإثنين، 25 أغسطس 2025 - 21:50

كتب : FilGoal

ريان جرافينبرخ - ليفربول ضد نيوكاسل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة نيوكاسل ضد ليفربول في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول - جونز ظهير أيمن.. وصلاح يقود الهجوم ضد نيوكاسل بي بي سي: شكوك حول مشاركة أوديجارد أمام ليفربول تقرير: روما يفاوض ليفربول من أجل ضم مدافعه قبل صدام ليفربول.. أرسنال يقسو على ليدز بخماسية وجيوكيريس يفك العقدة

ق56. جوووول تقليص الفارق لنيوكاسل عن طريق برونو جيماريش.

ق46. جووووول الثاني لليفربول بعد أقل من دقيقة على بداية الشوط عن طريق إيكيتيكي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46. بطاااقة حمراء لجوردون لاعب نيوكاسل بعد تدخل قوي على فيرجيل فان دايك

ق34. جوووووول أول لليفربول عن طريق جرافينبرخ بتسديدة صاروخية أرضية من خارج منطقة الجزاء.

ق27. رأسية من جوردون فوق المرمى.

ق13. نيك بوب يتصدى لتسديدة من فيرتز.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز نيوكاسل
اجتماع في منزل إيزاك لإعادته إلى نيوكاسل تشكيل ليفربول - جونز ظهير أيمن.. وصلاح يقود الهجوم ضد نيوكاسل استعادة أفضل لاعب.. ذا أثلتيك: كريستال بالاس مهتم بضم جالاجير أموريم يتحدث عن إهدار برونو لركلة الجزاء أمام فولام لاجازيتا ديلو سبورت: نابولي يُغري هويلوند براتب ضخم.. وشروط إتمام الصفقة ذا أثلتيك: أرسنال يسعى لضم هينكابي قبل غلق باب الانتقالات تقرير: ماك أليستر قد يغيب أمام نيوكاسل بسبب ظرف عائلي بي بي سي: شكوك حول مشاركة أوديجارد أمام ليفربول
منذ تغيير اسمه.. الانطلاقة الأسوأ في تاريخ بيراميدز بـ الدوري دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي لـ في الجول: غير صحيح التفكير في رحيل ريبيرو 10 دقيقة | الدوري المصري
بتروجت يفوز على المقاولون ويتصدر الدوري مؤقتا 20 دقيقة | الدوري المصري
الهزيمة الأولى.. انطلاقة بيراميدز السيئة تستمر على يد مودرن سبورت 23 دقيقة | الدوري المصري
تأكد غياب الشيبي عن مواجهة الأهلي 42 دقيقة | الدوري المصري
اجتماع في منزل إيزاك لإعادته إلى نيوكاسل ساعة | الدوري الإنجليزي
قائمة البرازيل - عامان بدون نيمار وغياب لاعبي ريال مدريد ساعة | أمريكا
مباشر الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (1)-(2) ليفربول.. جوووول تقليص الفارق ساعة | الدوري الإنجليزي
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 قائمة الأهلي - غياب رباعي في الدفاع أمام غزل المحلة.. وظهور عابدين لأول مرة
