تشكيل ليفربول - جونز ظهير أيمن.. وصلاح يقود الهجوم ضد نيوكاسل

الإثنين، 25 أغسطس 2025 - 20:53
أعلن أرني سلوت مدرب ليفربول تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد نيوكاسل.
ويلتقي ليفربول مع نيوكاسل على ملعب سان جيمس بارك في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويشهد التشكيل تواجد كورتس جونز كظهير أيمن في غياب فريمبونج، بينما يتواجد محمد صلاح بشكل أساسي.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: أليسون بيكر.
الدفاع: كورتس جونس - فيرجل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ميلوس كيركيز.
الوسط: دومينيك سوبوسلاي - ريان جرافينبرخ - فلوريان فيرتز.
الهجوم: محمد صلاح - هوجو إيكيتيكي - كودي جاكبو.
ويغيب أليكسيس ماك أليستر عن المباراة لظروف شخصية بسبب انتظار وضع زوجته لمولود جديد.
وكان ليفربول قد فاز في المباراة الأولى على بورنموث بأربعة أهداف مقابل هدفين.
