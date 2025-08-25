تشكيل ليفربول - جونز ظهير أيمن.. وصلاح يقود الهجوم ضد نيوكاسل

الإثنين، 25 أغسطس 2025 - 20:53

كتب : FilGoal

محمد صلاح - فيديريكو كييزا - ليفربول

أعلن أرني سلوت مدرب ليفربول تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد نيوكاسل.

ويلتقي ليفربول مع نيوكاسل على ملعب سان جيمس بارك في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل تواجد كورتس جونز كظهير أيمن في غياب فريمبونج، بينما يتواجد محمد صلاح بشكل أساسي.

أخبار متعلقة:
بي بي سي: شكوك حول مشاركة أوديجارد أمام ليفربول تقرير: روما يفاوض ليفربول من أجل ضم مدافعه قبل صدام ليفربول.. أرسنال يقسو على ليدز بخماسية وجيوكيريس يفك العقدة مرموش: لم تفاجئني بداية إيكيتيكي مع ليفربول.. وصلاح الأفضل

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أليسون بيكر.

الدفاع: كورتس جونس - فيرجل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ميلوس كيركيز.

الوسط: دومينيك سوبوسلاي - ريان جرافينبرخ - فلوريان فيرتز.

الهجوم: محمد صلاح - هوجو إيكيتيكي - كودي جاكبو.

ويغيب أليكسيس ماك أليستر عن المباراة لظروف شخصية بسبب انتظار وضع زوجته لمولود جديد.

وكان ليفربول قد فاز في المباراة الأولى على بورنموث بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ليفربول الدوري الإنجليزي نيوكاسل محمد صلاح
نرشح لكم
اجتماع في منزل إيزاك لإعادته إلى نيوكاسل مباشر الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (1)-(2) ليفربول.. جوووول تقليص الفارق استعادة أفضل لاعب.. ذا أثلتيك: كريستال بالاس مهتم بضم جالاجير أموريم يتحدث عن إهدار برونو لركلة الجزاء أمام فولام لاجازيتا ديلو سبورت: نابولي يُغري هويلوند براتب ضخم.. وشروط إتمام الصفقة ذا أثلتيك: أرسنال يسعى لضم هينكابي قبل غلق باب الانتقالات تقرير: ماك أليستر قد يغيب أمام نيوكاسل بسبب ظرف عائلي بي بي سي: شكوك حول مشاركة أوديجارد أمام ليفربول
أخر الأخبار
منذ تغيير اسمه.. الانطلاقة الأسوأ في تاريخ بيراميدز بـ الدوري دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي لـ في الجول: غير صحيح التفكير في رحيل ريبيرو 9 دقيقة | الدوري المصري
بتروجت يفوز على المقاولون ويتصدر الدوري مؤقتا 20 دقيقة | الدوري المصري
الهزيمة الأولى.. انطلاقة بيراميدز السيئة تستمر على يد مودرن سبورت 22 دقيقة | الدوري المصري
تأكد غياب الشيبي عن مواجهة الأهلي 41 دقيقة | الدوري المصري
اجتماع في منزل إيزاك لإعادته إلى نيوكاسل ساعة | الدوري الإنجليزي
قائمة البرازيل - عامان بدون نيمار وغياب لاعبي ريال مدريد ساعة | أمريكا
مباشر الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (1)-(2) ليفربول.. جوووول تقليص الفارق ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 قائمة الأهلي - غياب رباعي في الدفاع أمام غزل المحلة.. وظهور عابدين لأول مرة
/articles/512030/تشكيل-ليفربول-جونز-ظهير-أيمن-وصلاح-يقود-الهجوم-ضد-نيوكاسل