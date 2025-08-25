راديو مارس: عادل تاعرابت في مفاوضات متقدمة مع أحد أندية الدوري المغربي
الإثنين، 25 أغسطس 2025 - 18:59
كتب : FilGoal
يقترب عادل تاعرابت من الانضمام إلى أحد فرق الدوري المغربي هذا الصيف.
وكشف راديو مارس عن دخول أحد الأندية المغربية في مفاوضات متقدمة مع تاعرابت في الوقت الحالي.
وأشارت التقرير إلى أن المفاوضات لا تزال جارية بين الجانبين.
وأوضح التقرير أن حسم وجهة اللاعب مرتبط بالتوصل إلى اتفاق حول جميع الشروط بين الطرفين.
وحال نجحت المفاوضات يكون تاعرابت أحد أبرز اللاعبين الذين سينضمون إلى الدوري المغربي هذا الموسم.
وكان نور الدين أمرابط قد انضم إلى صفوف الوداد هذا الموسم.
وسبق وأن لعب تاعرابت لكل من لانس الفرنسي وتوتنام وكوينز بارك رينجرز وفولام في إنجلترا.
كما لعب لصالح بنفيكا البرتغالي وميلان الإيطالي.
بينما لعب لصالح النصر والشارقة الإماراتي منذ صيف 2022 حتى الآن.
نرشح لكم
العودة من جديد.. الوداد يضم زهير المترجي رفض احترافه ثم إدعاء إصابة.. توتر العلاقة بين حمزة إكمان ونادي رينجرز بعد تصريحات مدربه صحيفة المنتخب: المغرب يستقر على قيادة السكتيوي بمنافسات كأس العرب بعد واقعة فنربخشة ضد بنفيكا.. فوتوماك: أمرابط طلب من وكلائه سرعة التفاوض مع الأندية الإيطالية تقرير: نهضة بركان يقترب من مدافع جينت لتعويض دايو صحيفة المنتخب: لاعب روما اختار تمثيل المغرب وربما يكون مفاجأة قائمة سبتمبر تقرير: مزراوي لن يكون جاهزا لمباراتي المغرب ضد النيجر وزامبيا أمم إفريقيا للمحليين - السودان المتصدر الوحيد في نصف النهائي.. ونهائي عربي محتمل