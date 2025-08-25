راديو مارس: عادل تاعرابت في مفاوضات متقدمة مع أحد أندية الدوري المغربي

يقترب عادل تاعرابت من الانضمام إلى أحد فرق الدوري المغربي هذا الصيف.

وكشف راديو مارس عن دخول أحد الأندية المغربية في مفاوضات متقدمة مع تاعرابت في الوقت الحالي.

وأشارت التقرير إلى أن المفاوضات لا تزال جارية بين الجانبين.

وأوضح التقرير أن حسم وجهة اللاعب مرتبط بالتوصل إلى اتفاق حول جميع الشروط بين الطرفين.

وحال نجحت المفاوضات يكون تاعرابت أحد أبرز اللاعبين الذين سينضمون إلى الدوري المغربي هذا الموسم.

وكان نور الدين أمرابط قد انضم إلى صفوف الوداد هذا الموسم.

وسبق وأن لعب تاعرابت لكل من لانس الفرنسي وتوتنام وكوينز بارك رينجرز وفولام في إنجلترا.

كما لعب لصالح بنفيكا البرتغالي وميلان الإيطالي.

بينما لعب لصالح النصر والشارقة الإماراتي منذ صيف 2022 حتى الآن.