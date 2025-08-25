العودة من جديد.. الوداد يضم زهير المترجي

الإثنين، 25 أغسطس 2025 - 17:51

كتب : FilGoal

زهير المترجي يسجل ويحتفل بهدف الوداد ضد الأهلي - نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن نادي الوداد تعاقده مع زهير المترجي بشكل رسمي لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

زهير المترجي

النادي : الوداد الرياضي

الوداد الرياضي

ويتمنى نادي الوداد التوفيق لزهير المترجي في مشواره مع الفريق وأن يكون إضافة قوية تساهم في تحقيق أهداف النادي وتطلعات جماهيره.

وانتهى تعاقد المترجي مع فاركو بعد قضاء موسم بالدوري المصري.

أخبار متعلقة:
تقرير مغربي: زهير المترجي يعود لـ الوداد عطية الله: لهذه الأسباب اخترت الانتقال لـ الأهلي.. ولم أتلق أي عرض من الوداد تقرير: الوداد يدرس إعارة محترفه البرازيلي بسبب صعوبة التأقلم.. ووصول لورش تقرير مغربي: بعد فشل التوصل لاتفاق مع الوداد.. عطية الله يحسم وجهته

وانتقل المترجي للوداد بعد فشل تعاقد النادي مع أنس المهراوي لاعب النادي المكناسي.

وشارك المترجي في 15 مباراة بقميص فاركو وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف.

وسبق لصاحب الـ 29 عاما اللعب بقميص الوداد في فترتين سابقتين.

وشارك المترجي في 148 مباراة بقميص الوداد وتمكن من تسجيل 29 هدفا وصنع 14.

وتوج المترجي بلقب الدوري المغربي برفقة الوداد 4 مرات، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال إفريقيا.

ويبدأ موسم الوداد بمواجهة الكوكب المراكشي يوم الجمعة 12 سبتمبر المقبل في الدوري المغربي.

الوداد الدوري المغربي زهير المترجي
نرشح لكم
رفض احترافه ثم إدعاء إصابة.. توتر العلاقة بين حمزة إكمان ونادي رينجرز بعد تصريحات مدربه صحيفة المنتخب: المغرب يستقر على قيادة السكتيوي بمنافسات كأس العرب بعد واقعة فنربخشة ضد بنفيكا.. فوتوماك: أمرابط طلب من وكلائه سرعة التفاوض مع الأندية الإيطالية تقرير: نهضة بركان يقترب من مدافع جينت لتعويض دايو صحيفة المنتخب: لاعب روما اختار تمثيل المغرب وربما يكون مفاجأة قائمة سبتمبر تقرير: مزراوي لن يكون جاهزا لمباراتي المغرب ضد النيجر وزامبيا أمم إفريقيا للمحليين - السودان المتصدر الوحيد في نصف النهائي.. ونهائي عربي محتمل الصفاقسي يعلن تفاصيل إصابة معلول وموتيابا
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(0) الأهلي.. الشناوي يتصدى 42 دقيقة | الدوري المصري
العودة من جديد.. الوداد يضم زهير المترجي 45 دقيقة | الكرة الإفريقية
"سلامة الإجراءات وخطوة تالية".. بيان رسمي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض الزمالك بأكتوبر 56 دقيقة | الدوري المصري
يوفنتوس يُدين بشدة العنصرية التي تعرض لها ماكيني أمام بارما ساعة | الكرة الأوروبية
ذا أثلتيك: رودريجو أخبر وكيليه بالبحث جديا عن وجهة جديدة هذا الصيف ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: اتحاد جدة يحاول ضم سيبايوس ولكن ساعة | ميركاتو
تشكيل غزل المحلة - تغييران من علاء عبد العال أمام الأهلي.. وآلادي على دكة البدلاء ساعة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي - الشناوي أساسي أمام غزل المحلة.. وثنائي لأول مرة في الدفاع 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 قائمة الأهلي - غياب رباعي في الدفاع أمام غزل المحلة.. وظهور عابدين لأول مرة
/articles/512021/العودة-من-جديد-الوداد-يضم-زهير-المترجي