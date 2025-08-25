العودة من جديد.. الوداد يضم زهير المترجي

أعلن نادي الوداد تعاقده مع زهير المترجي بشكل رسمي لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

ويتمنى نادي الوداد التوفيق لزهير المترجي في مشواره مع الفريق وأن يكون إضافة قوية تساهم في تحقيق أهداف النادي وتطلعات جماهيره.

وانتهى تعاقد المترجي مع فاركو بعد قضاء موسم بالدوري المصري.

وانتقل المترجي للوداد بعد فشل تعاقد النادي مع أنس المهراوي لاعب النادي المكناسي.

وشارك المترجي في 15 مباراة بقميص فاركو وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف.

وسبق لصاحب الـ 29 عاما اللعب بقميص الوداد في فترتين سابقتين.

وشارك المترجي في 148 مباراة بقميص الوداد وتمكن من تسجيل 29 هدفا وصنع 14.

وتوج المترجي بلقب الدوري المغربي برفقة الوداد 4 مرات، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال إفريقيا.

ويبدأ موسم الوداد بمواجهة الكوكب المراكشي يوم الجمعة 12 سبتمبر المقبل في الدوري المغربي.