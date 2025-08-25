أول التغييرات الفنية.. بلدية المحلة لـ في الجول: استقالة حسام عبد العال وتعيين أحمد عبد الرؤوف

تقدم حسام عبد العال المدير الفني لفريق بلدية المحلة باستقالته عقب التعادل في الجولة الافتتاحية من دوري المحترفين.

وتعادل بلدية المحلة خارج ملعبه أمام أسوان بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الجولة الافتتاحية.

وكشف مصطفى الشامي رئيس بلدية المحلة لـ FilGoal.com: "تقدم حسام عبد العال باستقالته من قيادة الفريق بعد التعادل أمام أسوان وتم قبول الاستقالة".

وتابع "تم تعيين أحمد عبد الرؤوف خلفا لعبد العال لقيادة الفريق وسيقود مران اليوم الإثنين، ونأمل في تحقيق موسم جيد".

ويستعد فريق بلدية المحلة لمواجهة طنطا في الجولة الثانية من منافسات دوري المحترفين.

واختتمت منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري المحترفين.

وكانت الحصيلة 24 هدفا في الجولة الأولى، بواقع 4 انتصارات و5 تعادلات بينها تعادل سلبي وحيد.

الصدارة يتربع عليها أبو قير للأسمدة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن الإنتاج الحربي والداخلية بالتساوي، ويليهما لافيينا.

ومن المقرر صعود ثلاثة فرق إلى الدوري الممتاز مع هبوط 4 من مرحلة الدوري الممتاز ليصبح عدد فرق الموسم المقبل 20 فريقا.

