أموريم يتحدث عن إهدار برونو لركلة الجزاء أمام فولام

يؤمن روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد بأن المسؤوليات الكبيرة التي يتحملها برونو فيرنانديز هي التي تسببت في إهداره لركلة جزاء أمام فولام.

وتعادل مانشستر يونايتد مع مضيفه فولام بهدف لمثله ضمن منافسات ثاني جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أموريم في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أعتقد أن برونو ليس معتادًا على إهدار ركلة جزاء. إنه يدرك أهمية كل لحظة في إمكانية التأثير بشكل كبير على الفريق".

وأضاف "شعرت أنه لم يكن سعيدًا خلال المباراة، ولم يكن منخرطًا كثيرًا في اللعب نظرًا لمسؤولياته الكبيرة، وأعتقد أنه شعر بذلك في تلك اللحظة".

في الدقيقة 38 سدد برونو ركلة جزاء فوق العارضة.

واستمرت أرقام مانشستر يونايتد السلبية في الدوري الإنجليزي تحت قيادة روبن أموريم.

وحتى الآن، مانشستر يونايتد فاز بـ 7 مباريات فقط من أصل 29 في الدوري الإنجليزي مع أموريم، مقابل 15 خسارة و7 تعادلات.

يونايتد حصل على 28 نقطة فقط من 29 مباراة في الدوري مع أموريم.

أتى هدف يونايتد في الدقيقة 58 برأسية من ليني يورو اصطدمت برودريجو مونيز مهاجم فولام وسكنت الشباك، لتحتسب كهدف عكسي.

وبعد ثوانٍ من نزوله، تعادل إميل سميث رو بتسديدة في الدقيقة 73 بعد عرضية أليكس إيوبي.

البداية السيئة مستمرة للشياطين الحمر، بعد الخسارة أمام أرسنال في الجولة الأولى 1-0، ليصبح رصيد الفريق نقطة واحدة من جولتين.