صحيفة المنتخب: المغرب يستقر على قيادة السكتيوي بمنافسات كأس العرب

استقر الاتحاد المغربي لكرة القدم على قيادة طارق السكتيوي المدير الفني لمنتخب المحليين، للفريق المشاركة في كأس العرب.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب بداية من 1 ديسمبر المقبل.

وكان منتخب المغرب قد تأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا للمحليين بعد تغلبه على تنزانيا في ربع النهائي.

وصعد السكتيوي بمنتخب المحليين لمواجهة السنغال في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا للمحليين، والمقرر للمباراة مساء غدا الثلاثاء.

كما سيقود السكتيوي نفس المنتخب في كأس العرب في ديسمبر المقبل بقطر.

ويقع منتخب المغرب في المجموعة الثانية من منافسات كأس العرب المقرر إقامتها في قطر.

ويتواجد المغرب بجوار كل من السعودية والمتأهل من مباراة عمان أمام الصومال، واليمن ضد جزر القمر.

وكان منتخب المغرب قد توج بلقب أمم إفريقيا للمحليين في نسختي 2018 و2020.

بينما توج منتخب السنغال بلقب النسخة الأخيرة أمام الجزائر بركلات الترجيح.

ويتقاسم منتخبا المغرب والكونغو الديمقراطية صدارة المتوجين بلقب أمم إفريقيا للمحليين برصيد لقبين لكل منهما.